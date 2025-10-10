Hamas şi Israel au pus armele jos după doi ani de război. Următoarele zile sunt cruciale pentru o pace de lungă durată. Israelul a început să se retragă din zonele ocupate, iar gruparea va fi nevoită să înapoieze ostaticii. Civilii încearcă şi ei să-şi refacă viaţă. Donald Trump va merge personal în Orientul Mijlociu, pentru a se asigura că războiul nu va reizbucni.

Trupele Israelului au început să se retragă din cei aproape 300 de kilometri controlaţi în Fâşia Gaza. Acum, gruparea Hamas are la dispoziţie 72 de ore să-i returneze pe cei 20 de ostatici care au rămas în viaţă, dar şi trupurile celor 28 care au murit în captivitate. La schimb, Israelul promite că va elibera aproape 2 mii de palestinieni din închisori. Acordul a fost semnat de cabinetul premierului Benjamin Netanyahu în prezenţa emisarului american Steve Witkoff şi a ginerului lui Donald Trump, Jared Kushner. "În acești doi ani am luptat pentru a ne atinge obiectivele, iar unul dintre obiective este returnarea tuturor ostaticilor, atât a celor în viață, cât și a celor morți", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Donald Trump va merge luni în Israel

Imediat ce tancurile israeliene s-au retras, sute de mii de civili au pornit într-un lung marş pe malul Mării Mediterane înapoi spre casele lor, din nordul Fâşiei. Camioanele cu ajutoare umanitare aşteaptă undă verde de la Israel pentru a intra în Gaza. Peste 600 de TIR-uri ale ONU vor aduce zilnic în fâşia devastată de război alimente şi ajutoare. Gruparea Hamas va fi nevoită să predea armele, iar reţeaua teroristă de 500 de kilometri de tuneluri va fi distrusă. Gruparea islamică a primit asigurări de la Washington că ostilităţile s-au încheiat. "Vom continua să colaborăm cu forțele naționale și islamice pentru a finaliza etapele rămase şi a respecta interesele poporului palestinian", a declarat Khalil al-Hayya, liderul Hamas din Gaza.

"Îi strângem cu ușa pe membrii Hamas din toate părțile, în pregătirea pentru următoarele etape ale planului, în care Hamas va fi dezarmat și Gaza va fi demilitarizată. Dacă acest lucru se va realiza pe cale pașnică, cu atât mai bine. Dacă nu, se va realiza cu forţa", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Washingtonul vrea să trimită 200 de soldaţi în Israel, pentru a se asigura că Hamas vor depune armele fără să opună rezistenţă. "Vom crea un loc în care oamenii să poată trăi. În prezent, nu se poate trăi în Gaza. Știți, situația de acolo este îngrozitoare. Nimeni nu a mai văzut vreodată așa ceva. Așadar, da, vom crea condiții mai bune pentru oameni", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Donald Trump va merge luni în Israel. Preşedintele american va fi întâmpinat cu onoruri militare pe aeroportul Ben Gurion şi va susţine un discurs în faţa parlamentului israelian.

