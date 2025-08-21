Opoziția larg răspândită din interiorul Israelului și condamnările internaționale nu l-au descurajat pe premierul Benjamin Netanyahu în planul său de a extinde operațiunea militară israeliană în Gaza, potrivit AP. Armata israeliană a anunţat joi că a început să trimită avertismente spitalelor şi organizaţiilor neguvernamentale active în Fâşia Gaza pentru a se pregăti să evacueze zona şi să se îndrepte spre sudul enclavei palestiniene, înaintea unei ofensive menite să ducă la preluarea controlului asupra oraşului Gaza şi împrejurimilor.

Armata israeliană a început joi să contacteze oficiali medicali și organizații internaționale din nordul Fâșiei Gaza pentru a-i încuraja să evacueze zona înainte de extinderea operațiunii. Aceasta survine la o zi după ce armata a anunțat convocarea a 60.000 de rezerviști și prelungirea serviciului a 20.000 de rezerviști deja activi pentru a sprijini operațiunea extinsă.

Se așteaptă ca Netanyahu să își dea aprobarea finală pentru operațiune în cadrul unei ședințe a cabinetului de securitate joi seara, potrivit unui oficial care nu a fost autorizat să vorbească cu mass-media. Aprobarea aparea în contextul în care cel puțin 36 de palestinieni au fost uciși în atacuri în centrul și sudul Fâșiei Gaza, joi, potrivit spitalelor locale, iar oameni au protestat atât în Israel, cât și în Gaza.

Deși Israelul a vizat și a eliminat o mare parte din conducerea superioară a Hamas, unele facțiuni ale organizației se regrupează activ și desfășoară atacuri, inclusiv lansarea de rachete către Israel, a precizat oficialul.

Trupele israeliene operează deja în cartierul Zeitoun din oraș și în Jabaliya, un lagăr de refugiați din nordul Fâșiei Gaza, pentru a pregăti terenul pentru operațiunea extinsă, care ar putea începe în câteva zile, relatează Agerpres.

Ofensiva planificată, anunțată la începutul acestei luni, intervine într-un context de condamnări internaționale crescute față de restricțiile impuse de Israel asupra accesului la alimente și medicamente în Gaza și temeri că mulți palestinieni vor fi forțați să fugă.

