Al treilea val de căldură al anului ţine sudul continentului pe jar. Maximul a fost înregistrat în Sicilia, în regiunile Catania şi Siracusa. Temperaturile au urcat la 46 de grade Celsius. În Grecia continentală, termometrele au arătat 43 de grade, iar în Spania au fost 39 de grade. Marile oraşe s-au transformat în adevărate cuptoare. La Atena, acoperişurile caselor şi maşinile s-au încins atât de tare încât nu se putea ţine mâna pe ele.

2.300 de oameni au murit în toată Europa în timpul ultimului val de căldură

"Materialele de construcţie, asfaltul şi clădirile au atins deja 60 de grade Celsius sau mai mult şi ne aşteptăm să crească în continuare. Acoperişurile maşinilor pot atinge 90 sau 100 de grade Celsius. Am înregistrat chiar şi 170 de grade pe un panou solar", a declarat Giorgos Vergis, Poliţia Municipală Atena. Din cauza temperaturilor ridicate, Acropola a fost închisă turiştilor. Meteorologii au avertizat că valul de căldură va dura până duminică şi că joi şi vineri vor fi zile infernale.

Vezi și

În Italia, vârful caniculei a fost astăzi. Aflat sub cod roşu de căldură extremă, Palermo s-a transformat într-un adevărat oraş fantomă. În timpul zilei, străzile au fost goale, iar terasele şi magazinele au fost închise până la ora 5. Zeci de râuri mici, lacuri și pâraie au secat în Serbia şi Bosnia după cea mai caldă lună iunie din istorie. "De obicei, seceta începe pe la mijlocul lui august, dar anul acesta a început de la începutul lui iunie. Am improvizat puțin timp de o lună, am încercat să săpăm fântâni noi, dar totul este uscat", a declarat Nikola Manojlovic, fermier sârb.

Numărul victimelor este şi el în creştere. 2.300 de oameni au murit în toată Europa în timpul ultimului val de căldură din iunie. "Dintre aceşti 2.300 de oameni, 1.500 au murit doar din cauza schimbărilor climatice - nu ar fi murit dacă nu ar fi fost arderea petrolului, cărbunelui și gazelor în ultimul secol", a declarat Friederike Otto, climatolog. Alte ţări se confruntă cu furtuni. Pompierii au fost chemaţi la zeci de intervenţii în estul Cehiei, după ce vântul puternic a pus la pământ zeci de copaci şi a distrus acoperişurile caselor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să comandaţi jucării şi alte produse pentru copii de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰