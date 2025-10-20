Jaf ca-n filme la Muzeul Luvru din Paris. Hoţii au reuşit să fugă cu opt bijuterii de o valoare inestimabilă şi nu au fost nici până acum prinşi. Întreaga operaţiune a durat doar patru minute. Iar poliţiştii sunt siguri că e vorba de o grupare specializată care dă lovituri la comandă. Emmanuel Macron promite că vinovaţii vor fi prinşi şi vor răspunde pentru fapta lor.

Era trecut de primele ore ale dimineţii la Paris, când o camionetă s-a oprit pe malul Senei, pe aripa de sud est faţă de celebra piramidă de sticlă a Muzeului. Din vehicul au coborât doi oameni, care purtau veste reflectorizante, ca ale muncitorilor. Alţi doi indivizi au venit pe scutere. S-au urcat cu o nacelă pe terasa de la primul etaj al muzeului. Acolo au tăiat rapid gratiile, au forţat geamurile şi au intrat în Galeria Apollo.

"Ca să vă spun totul, această operațiune a durat aproape patru minute. A fost foarte rapidă. Trebuie spus că aceștia sunt profesioniști. Crima organizată vizează astăzi obiectele de artă, iar muzeele au devenit evident ținte, deoarece Franța, după cum știți, este o țară cu un patrimoniu bogat, o țară cu obiecte de patrimoniu istoric de mare valoare", a declarat Rachida Dati, ministra Culturii din Franța.

Jurnaliştii de la postul francez de televiziune BFMTV au reuşit să obţină imagini din timpul jafului. În videoclipul de câteva secunde filmat în interiorul muzeului se observă un individ cu cagulă şi vestă care taie una dintre vitrine şi sustrage obiectele de valoare. În total, 8 bijuterii.

"Sunt bijuterii care fac parte din colecţii diferite. Sunt două piese, un colier şi o pereche de cercei, care fac parte din colecţia numită Marie-Louise. Apoi sunt trei bijuterii care aparţin colecţiilor reginelor Marie-Agnes şi Hortense: un colier, o pereche de cercei şi o diademă. Iar în a doua vitrină unde se află colecţia împărătesei Eugenie: două broşe şi o diademă", a declarat Laure Beccuau, procurorul Parisului.

Când au fugit, infractorii au pierdut o bijuterie care a ajuns în scurgerea de sub muzeu. Era Coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, compusă din 1.354 de diamante și 56 de smaralde, care a fost deteriorată.

În urma incidentului, sute de turişti au fost evacuaţi de urgenţă din muzeu.

"Ne gândeam că am ajuns chiar la fix ca să intrăm. Şi, când i-am văzut pe toţi afară şi pe nimeni în faţa piramidei, ne-am întrebat: ce se întâmplă?", a declarat un vizitator.

O reacţie a venit şi din partea lui Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a promis că obiectele furate vor fi recuperate şi că cei vinovaţi vor răspunde în faţa justiţiei.

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume și locul unde se află Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, a anunțat că va rămâne închis pentru o zi din "motive excepționale". La începutul acestui an, conducerea a solicitat ajutorul urgent al guvernului francez pentru restaurarea și renovarea sălilor de expoziție învechite ale muzeului și pentru o mai bună protejare a nenumăratelor sale opere de artă. Anul trecut, Luvru a primit 8,7 milioane de vizitatori.

