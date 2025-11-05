Antena Meniu Search
Jaful de la Luvru. O greșeală banală a permis accesul ușor la serverele muzeului: Parola era tot "Luvru"

Jaful din Muzeul Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti din lumea crimei organizate, a declarat procuroarea Parisului. 

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 10:20

Aceasta menţionează că doi dintre suspecţi sunt un cuplu cu copii şi că ar mai exista un hoţ care este căutat în continuare. Cei patru acuzaţi de până acum locuiesc toţi într-un departament din nordul capitalei Franţei, unul dintre cele mai sărace din ţară.

Cuplul care are si copii a fost arestat preventiv pe fondul acuzaţiilor că ADN-ul lor a fost găsit în liftul folosit în timpul furtului. Bărbatul a fost acuzat de furt organizat şi complot criminal, în timp ce partenera sa a fost acuzată de complicitate la furt organizat şi complot criminal.

Cei doi au negat orice implicare în jaf. Presa franceză a speculat de la bun început că hoţii sunt amatori după ce s-a aflat că - în timp ce fugeau - au scăpat cea mai preţioasă dintre bijuterii: coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde şi diamante. În plus au lăsat în urmă tot felul de obiecte care le conţineau ADN-ul.

Parola sistemului de securitate de la Louvre era "Louvre"

Publicatia Liberation a obtinut documente de la muzeu care aratau ca la un moment dat parola de la sistemul de supraveghere video era chiar... Louvre. În decembrie 2014, trei experți în securitate cibernetică au realizat un audit al sistemelor informatice ale Muzeului Luvru, concentrându-se pe rețeaua de securitate, care gestionează controlul accesului, alarmele și supravegherea video.

Raportul de 26 de pagini arată că rețeaua prezenta numeroase vulnerabilități. Experții au reușit să pătrundă în rețeaua de securitate pornind de la stațiile de lucru ale rețelei de birou, ceea ce le-ar fi permis să compromită sistemul de supraveghere și să modifice drepturile de acces ale cartelelor de acces.

Intrarea a fost posibilă, în principal, din cauza parolelor slabe, precum „LOUVRE” sau „THALES”, și a sistemelor învechite (Windows 2000). ANSSI a recomandat crearea de parole mai complexe, corectarea vulnerabilităților și actualizarea sistemelor. În prezent nu se știe ce factori au contribuit la problemele de securitate în timpul jafului.

