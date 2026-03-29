JD Vance, cu un pas mai aproape de candidatura pentru Casa Albă

Vicepreședintele JD Vance este principala opțiune a Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) în acest an pentru a deveni următorul candidat republican la funcția de președinte al Statelor Unite, potrivit unui sondaj tip straw poll publicat sâmbătă.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 06:48
Aproximativ 53% dintre cei peste 1.600 de participanți care au votat în sondaj l-au ales pe Vance, scrie Reuters.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a clasat pe locul al doilea, cu 35% din voturi, la CPAC, o reuniune anuală de referință pentru legislatori republicani, activiști și potențiali candidați la președinție.

CPAC, care își desfășoară ediția din acest an la Grapevine, atrage în principal membri ai aripii conservatoare a Partidului Republican. Sondajul său anual nu este neapărat un predictor fiabil al candidatului final, dar oferă o imagine de moment asupra direcției în care se concentrează energia susținătorilor de bază ai mișcării Make America Great Again a președintelui Donald Trump. Trump, aflat în prezent la al doilea mandat, nu este eligibil să candideze din nou în 2028.

Articolul continuă după reclamă

La ediția CPAC de anul trecut, desfășurată în Oxon Hill, Vance a condus sondajul cu 61% din voturi, urmat de Steve Bannon, podcaster conservator și consilier al lui Trump în primul său mandat, cu 12%, și de guvernatorul Floridei Ron DeSantis, cu 7%.

Rubio, care anul trecut obținuse doar 3% din voturi, a câștigat vizibilitate în cel de-al doilea mandat al lui Trump datorită rolului său central în acțiuni externe de mare miză, inclusiv operațiuni militare în Venezuela și Iran.

Sondajul din acest an sugerează că sprijinul în rândul conservatorilor se consolidează în jurul lui Vance și Rubio. Niciun alt potențial candidat nu a depășit pragul de 2% din voturi.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?
Observator » Ştiri externe » JD Vance, cu un pas mai aproape de candidatura pentru Casa Albă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.