JD Vance îndeamnă Rusia şi Ucraina să negocieze direct pacea. Vicepreşedintele SUA consideră că cererile teritoriale ale Moscovei sunt excesive: "Cer prea mult"

"Noi credem că probabil este imposibil ca noi să asigurăm o mediere completă, fără cel puţin câteva negocieri directe între cele două părţi", a declarat JD Vance într-o dezbatere, la Washington, sub auspiciile Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC). "Asupra acestui lucru ne concentrăm", a dat el asigurări.

JD Vance a catalogat exigenţele ruseşti drept "excesive"

"Mai ales, ne-ar plăcea ca ruşii şi ucrainenii să se pună de acord asupra liniilor directoare de bază pentru ase aşeza şi a vorbi", a declarat el. "Evident, Statele Unite sunt fericite să participe la aceste conversaţii, dar este foarte important ca ruşii şi ucrainenii să înceapă să-şi vorbească", a adăugat el. "Aceasta este următoarea mare etapă pe care ne-ar plăcea s-o depăşim", a declarat JD Vance.

Vicepreşedintele american a adăugat că "nu este prea pesimist" în acest subiect. Washingtonul a ţinut negocieri separate cu Kievul şi Moscova privind sfârşitul războiului şi a ameninţat că se retrage din acest proces dacă nu se fac rapid progrese. Donald Trump a amorsat o apropiere faţă de Kremlin după ce a preluat funcţia, în ianuarie, şi pledează să se pună rapid capăt conflictului, la peste trei ani de la invazia Ucrainei de către Rusia.

La 28 februarie, preşedintele american s-a ciocnit, în faţa camerelor, la Casa Albă, cu preşedintrele ucrainean Volodimir Zelenski, însă Kievul şi Washingtonul au semnat ulterior un Acord al Mineralelor care le acordă Statelor Unite un acces la resurse ucrainene. Kievul speră ca acest acord să deschidă calea unor garanţii de securitate ale Statelor Unite.

JD Vance a catalogat exigenţele ruseşti drept "excesive". "Noi credem că ei cer prea mult", a declarat el. Cu ocazia marcării a 80 de ani de la victoria împotriva Germanie naziste, preşedintele rus Vladimir Putin anunţa, la 28 aprilie, un armistiţiu unilateral de trei zile, de la 8 la 10 mai. Însă această propunere - care urmează să intre în vigoare miercuri la ora 21.00 - a fost aprig criticată de Kiev, în contextul în care 20% din Ucraina este ocupată de Rusia.

