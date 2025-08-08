Jennifer Lopez nu a fost lăsată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacţia vedetei

Situaţie neplăcută pentru Jennifer Lopez. Artista, în vârstă de 56 de ani, s-a trezit că îi este refuzat accesul într-un magazin Chanel, din Istabul, după ce agenţii de pază nu au recunoscut-o.

Drept “răzbunare” artista a spart câteva mii de euro în magazinul alăturat, într-o sesiune de cumpărături care a durat trei ore.

Refuzată în magazin

Cântăreaţa se plimba printr-un centru comercial din orașul turcesc și a încercat să intre în magazinul Chanel, însă un agent de pază i-a spus: „Este plin”. Fără să pară deranjată de refuz, Jennifer a răspuns: „OK, nicio problemă”, și a intrat într-un alt magazin.

Ulterior, cântăreața și actrița a fost primită cu brațele deschise în magazinele Celine și Beymen, unde a cheltuit o sumă considerabilă, potrivit presei din Turcia, scrie Daily Mail.

Deși inițial i s-a refuzat accesul, Chanel și-a schimbat imediat decizia după ce și-au dat seama cine este și au invitat-o înapoi în magazin, însă Jennifer Lopez a refuzat invitaţia.

