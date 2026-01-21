Jennifer Lopez i-a făcut ziua mai bună unui cerşetor din Los Angeles.

Cântăreaţa de 56 de ani a fost filmată în timp ce îi oferea bani unui om al străzii care s-a apropiat de maşina ei, în Los Angeles.

Surprins de gestul vedetei, cerşetorul i-a strigat că o iubeşte. Momentul a fost filmat de paparazzi şi a devenit viral în doar câteva ore.

