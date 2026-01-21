Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Jennifer Lopez, surprinsă de paparazzi când îi oferea bani unui cerșetor

Jennifer Lopez i-a făcut ziua mai bună unui cerşetor din Los Angeles.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 20:01

Cântăreaţa de 56 de ani a fost filmată în timp ce îi oferea bani unui om al străzii care s-a apropiat de maşina ei, în Los Angeles.

Surprins de gestul vedetei, cerşetorul i-a strigat că o iubeşte. Momentul a fost filmat de paparazzi şi a devenit viral în doar câteva ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jennifer lopez cersetor
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Ştiri externe » Jennifer Lopez, surprinsă de paparazzi când îi oferea bani unui cerșetor