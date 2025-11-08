Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi pentru Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, amândoi speră să ia acasă cât mai multe trofee, inclusiv cel pentru Albumul Anului. Sabrina Carpenter se bucură de şase nominalizări, în timp ce fanii lui Taylor Swift sunt supăraţi că artista nu va participa la ediţia din 2026.

Pentru al doilea an la rând, Kendrick Lamar are cele mai multe nominalizări - nouă la număr. Artistul are în palmares 22 de Grammy-uri şi acum se luptă, printre altele, pentru Albumul Anului şi Piesa Anului. Lady Gaga este următoarea în topul preferaţilor, cu 7 nominalizări.

Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy 2026

Cântăreaţa are şanse la fel de mari să ia premiul râvnit de toţi artiştii. Albumul Mayhem, materialul cu care se întoarce la rădăcinile ei electro-pop a ajuns din primele zile în topurile muzicale. Hitul "Abracadabra" este şi el în cursa pentru melodia anului.

Articolul continuă după reclamă

Sabrina Carpenter are cu şase nominalizări, inclusiv la categoria Melodia Anului. Rosé, membră a grupului Blackpink, marchează anul acesta o premieră. E prima artistă K-Pop nominalizată vreodată la una dintre cele mai importante categorii ale Grammy-urilor. Piesa "APT", în colaborare cu Bruno Mars, poate deveni şi "cel mai bun duet pop" al anului.

Pe de altă parte, Taylor Swift nu intră în cursa de anul acesta. Cel mai nou album al artistei, The Life of a Showgirl, a fost lansat în octombrie şi a depăşit termenul limită pentru calificare. Vedeta are în palmares 14 premii Grammy şi a lipsit din lista nominalizaţilor de 4 ori în ultimii 17 ani.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 1 februarie în Los Angeles.

Redactia Observator

