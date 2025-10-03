Antena Meniu Search
Kim Jong Un vrea pedepse aspre pentru femeile cu silicoane. Ce instrucţiuni au primit membrii partidului

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a declarat război implanturilor mamare. Şeful de la Phenian spune că acestea sunt un simbol al "burgheziei" şi societăţii capitaliste şi vrea ca femeile ce apelează la astfel de intervenţii estetice să fie aspru pedepsite.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 14:05

Într-un oraş din sudul ţării, membrii partidului au primit instrucţiuni să analizeze vizual corpurile femeilor, iar cele despre care se crede că şi-au modificat corpul ar urma să fie, ulterior, supuse unei inspecţii fizice.

Luna trecută, un medic a fost trimis în judecată, după ce ar fi operat două femei. Anchetatorii au găsit la clinica sa clandestină implanturi de pe piaţa neagră, instrumente medicale şi teancuri de bani.

