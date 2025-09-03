Kim Jong-Un și-a dus fiica de 12 ani la parada de la Beijing. Sunt speculații că o pregătește drept succesoare
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi-a prezentat fiica în prima ei călătorie oficială, la Beijing. Tânăra a fost surprinsă aproape de tatăl ei în fotografii oficiale ale agenţiei nord-coreene de ştiri KCNA, scrie dpa, citat de Agerpres.
Când Kim a coborât din trenul său privat în capitala chineză, marţi, tânăra a fost văzută foarte aproape de tatăl ei în fotografii oficiale de la agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.
Potrivit relatărilor, ea a participat, alături de sora lui Kim, Kim Yo Jong, la festivităţile din jurul paradei militare care au marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei şi de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.
Cu această ocazie, China a pus în scenă cea mai mare paradă militară din istoria ţării. Alături de preşedintele Xi Jinping au fost Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi Kim Jong Un, preşedintele Coreei de Nord. CNN cataloghează acest eveniment drept o veritabilă "demonstraţie de unitate" împotriva Occidentului.
Potenţiala succesoare a liderului nord-coreean, învăluită în mister
Observatorii speculează de ceva vreme că Kim şi-ar putea poziţiona fiica drept o potenţială succesoare. Cu toate acestea, până acum se ştiu puţine lucruri despre tânără. Nici vârsta, nici numele ei nu au fost confirmate oficial de presa de stat nord-coreeană.
Potrivit fostului jucător profesionist de baschet Dennis Rodman, care l-a întâlnit personal pe Kim în Coreea de Nord în 2013, se spune că fiica liderului nord-coreean s-ar numi "Ju Ae".
De aproximativ trei ani, fata îl însoţeşte cu regularitate pe liderul nord-coreean la întâlnirile oficiale - prima dată în 2022, în timpul testului unei rachete intercontinentale. De atunci, a fost văzută la zeci de evenimente, majoritatea direct alături de tatăl ei.
