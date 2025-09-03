Kim Jong-un și-a dus fiica de 12 ani la parada de la Beijing. Sunt speculații că o pregătește drept succesoare

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi-a prezentat fiica în prima ei călătorie oficială, la Beijing. Tânăra a fost surprinsă aproape de tatăl ei în fotografii oficiale ale agenţiei nord-coreene de ştiri KCNA, scrie dpa, citat de Agerpres.

Kim Jong-un şi fiica sa, primiţi la Beijing de ministrul de Externe al Chinei. 2 septembrie 2025 - ProfiMedia

Când Kim a coborât din trenul său privat în capitala chineză, marţi, tânăra a fost văzută foarte aproape de tatăl ei în fotografii oficiale de la agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.

Potrivit relatărilor, ea a participat, alături de sora lui Kim, Kim Yo Jong, la festivităţile din jurul paradei militare care au marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei şi de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Cu această ocazie, China a pus în scenă cea mai mare paradă militară din istoria ţării. Alături de preşedintele Xi Jinping au fost Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi Kim Jong Un, preşedintele Coreei de Nord. CNN cataloghează acest eveniment drept o veritabilă "demonstraţie de unitate" împotriva Occidentului.