Kremlinul declară că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute

Kremlinul susține că economia Rusiei acoperă integral nevoile armatei și respinge ideea că Ucraina ar putea recâștiga teritoriile pierdute. Donald Trump crede însă că Ucraina, cu sprijinul UE, poate recupera tot ce a pierdut .

Kremlinul a susținut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale și că este o mare greșeală să se creadă că Ucraina va putea recupera teritoriile pierdute, transmite Reuters, citat de News.ro.

Președintele american Donald Trump a afirmat marți că forțele ruse ''luptă fără țintă de trei ani și jumătate''.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că războiul nu este lipsit de țintă, dar că acesta a apărut din ezitarea Statelor Unite și a Uniunii Europene de a asculta care sunt îngrijorările Rusiei legate de securitatea sa.

Aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, liderul de la Casa Albă a declarat marți că, în opinia sa, Ucraina va putea recupera toate teritoriile sale ocupate de Rusia și Kievul ar trebui să acționeze în contextul problemelor economice ''mari'' întâmpinate de Moscova.

Declarații contradictorii între Moscova și Washington

''După ce am văzut problemele economice pe care războiul le cauzează Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este într-o poziție de a lupta și RECÂȘTIGA toată Ucraina în forma sa inițială'', a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Anterior, liderul american sugerase ca Ucraina să ia în calcul cedarea de teritorii pentru a ajunge la o pace cu Moscova, ceea ce provocase temeri la Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge vreo cedare de teritorii către Rusia.

De partea sa, Moscova respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai Kievului îl asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

