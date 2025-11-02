Kremlinul susţine că o întâlnire Trump-Putin "este posibilă, dar nu este necesară" în acest moment

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este "nevoie" de o întâlnire între preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, scrie Kyiv Independent.

Președintele SUA, Donald Trump, ține în mână o fotografie despre care a spus că i-a fost oferită cadou de către președintele rus Vladimir Putin, în Biroul Oval de la Casa Albă. 22 august 2025 - Getty Images

"Ipoteic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este necesară. […] Este nevoie de o muncă foarte minuțioasă asupra detaliilor privind problema reglementării (păcii)", a declarat Peskov pentru agenția de presă de stat TASS, citată de Kyiv Independent.

Când Putin l-a sunat pe Trump pe 16 octombrie, liderul american a spus că s-ar întâlni cu Putin la Budapesta și a vorbit despre persupuse "progrese" care s-ar fi făcut în negocierile de pace.

Trump nu vrea să "irosească" o întâlnire cu Putin

Articolul continuă după reclamă

Totuși, planurile pentru o întâlnire Putin-Trump au fost anulate pe 21 octombrie, când Trump a declarat că nu dorește o "întâlnire irosită" cu Putin. El a precizat că o problemă majoră o reprezintă refuzul Moscovei de a opri luptele de-a lungul actualei linii a frontului.

Trump a mers și mai departe pe 22 octombrie, când a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Pe 23 octombrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un summit Trump–Putin rămâne "nu complet exclus".

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a afirmat pe 24 octombrie că Rusia și Ucraina sunt aproape de a ajunge la un acord de încheiere a războiului cu medierea SUA.

Rusia continuă să respingă orice compromis

Afirmația contrazice poziția reală a Moscovei, întrucât Rusia continuă să respingă orice compromis și insistă asupra cererilor sale maximaliste, inclusiv predarea întregului oblast Donețk de către Ucraina ca o precondiție pentru pace.

Trump a mai spus pe 25 octombrie că nu intenționează să se întâlnească cu Putin decât dacă va vedea o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina.

"Va trebui să știm că vom ajunge la un acord. [...] Întotdeauna am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor", a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰