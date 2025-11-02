Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Kremlinul susţine că o întâlnire Trump-Putin "este posibilă, dar nu este necesară" în acest moment

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este "nevoie" de o întâlnire între preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, scrie Kyiv Independent.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 21:01
Kremlinul susţine că o întâlnire Trump-Putin "este posibilă, dar nu este necesară" în acest moment Președintele SUA, Donald Trump, ține în mână o fotografie despre care a spus că i-a fost oferită cadou de către președintele rus Vladimir Putin, în Biroul Oval de la Casa Albă. 22 august 2025 - Getty Images

"Ipoteic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este necesară. […] Este nevoie de o muncă foarte minuțioasă asupra detaliilor privind problema reglementării (păcii)", a declarat Peskov pentru agenția de presă de stat TASS, citată de Kyiv Independent.

Când Putin l-a sunat pe Trump pe 16 octombrie, liderul american a spus că s-ar întâlni cu Putin la Budapesta și a vorbit despre persupuse "progrese" care s-ar fi făcut în negocierile de pace.

Trump nu vrea să "irosească" o întâlnire cu Putin

Articolul continuă după reclamă

Totuși, planurile pentru o întâlnire Putin-Trump au fost anulate pe 21 octombrie, când Trump a declarat că nu dorește o "întâlnire irosită" cu Putin. El a precizat că o problemă majoră o reprezintă refuzul Moscovei de a opri luptele de-a lungul actualei linii a frontului.

Trump a mers și mai departe pe 22 octombrie, când a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Pe 23 octombrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un summit Trump–Putin rămâne "nu complet exclus".

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a afirmat pe 24 octombrie că Rusia și Ucraina sunt aproape de a ajunge la un acord de încheiere a războiului cu medierea SUA.

Rusia continuă să respingă orice compromis

Afirmația contrazice poziția reală a Moscovei, întrucât Rusia continuă să respingă orice compromis și insistă asupra cererilor sale maximaliste, inclusiv predarea întregului oblast Donețk de către Ucraina ca o precondiție pentru pace.

Trump a mai spus pe 25 octombrie că nu intenționează să se întâlnească cu Putin decât dacă va vedea o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina.

"Va trebui să știm că vom ajunge la un acord. [...] Întotdeauna am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor", a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina dmitri peskov vladimir putin donald trump
Înapoi la Homepage
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Ştiri externe » Kremlinul susţine că o întâlnire Trump-Putin "este posibilă, dar nu este necesară" în acest moment