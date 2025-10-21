La cât a fost estimat jaful de patru minute de la Muzeul Luvru: "Nu se poate compara cu prejudiciul istoric"

Muzeul Luvru a evaluat prejudiciul cauzat de furtul celor opt bijuterii sustrase duminică, 19 octombrie, în doar patru minute. Este vorba de 88 de milioane de euro, a indicat marţi procurorul Parisului.

"Prejudiciul a fost estimat de conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro", o sumă "extrem de spectaculoasă", dar care "nu se poate compara cu prejudiciul istoric", a declarat procurorul la RTL, precizând că infractorii "nu vor câștiga" această sumă "dacă ar avea ideea foarte proastă de a topi aceste bijuterii", a mai spus Laure Beccuau.

Filmul jafului de la Muzeul Luvru

Hoţii au reuşit să fugă cu opt bijuterii de o valoare inestimabilă şi nu au fost nici până acum prinşi. Întreaga operaţiune a durat doar patru minute. Iar poliţiştii sunt siguri că e vorba de o grupare specializată care dă lovituri la comandă.

Era trecut de primele ore ale dimineţii la Paris, când o camionetă s-a oprit pe malul Senei, pe aripa de sud est faţă de celebra piramidă de sticlă a Muzeului. Din vehicul au coborât doi oameni, care purtau veste reflectorizante, ca ale muncitorilor. Alţi doi indivizi au venit pe scutere. S-au urcat cu o nacelă pe terasa de la primul etaj al muzeului. Acolo au tăiat rapid gratiile, au forţat geamurile şi au intrat în Galeria Apollo.

"Ca să vă spun totul, această operațiune a durat aproape patru minute. A fost foarte rapidă. Trebuie spus că aceștia sunt profesioniști. Crima organizată vizează astăzi obiectele de artă, iar muzeele au devenit evident ținte, deoarece Franța, după cum știți, este o țară cu un patrimoniu bogat, o țară cu obiecte de patrimoniu istoric de mare valoare", a declarat Rachida Dati, ministra Culturii din Franța.

Jurnaliştii de la postul francez de televiziune BFMTV au reuşit să obţină imagini din timpul jafului. În videoclipul de câteva secunde filmat în interiorul muzeului se observă un individ cu cagulă şi vestă care taie una dintre vitrine şi sustrage obiectele de valoare. În total, 8 bijuterii.

