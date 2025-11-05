Moartea tragică a lui Octav Stroici, îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a declanșat un val de proteste la Roma. Sute de oameni au participat aseară la un marș cu torțe organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani. Astăzi în capitala Italiei a fost declarată zi de doliu.

Lacrimi şi emoţii de nedescris au cuprins aseară străzile Romei. Zeci de oameni au mărşăluit în tăcere, cu lumânări aprinse, pe lângă şantierul unde românul Octav Stroici s-a stins din viaţă.

La locul tragediei a fost şi ambasadoarea României în Italia care le-a strâns mâinile pompierilor ce s-au chinuit să îl salveze mai bine de 11 ore pe românul prins sub dărâmăturile turnului.

Astăzi, la Roma este zi de doliu în semn de condoleanțe pentru moartea lui Octav Stroici.

