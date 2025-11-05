Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Lacrimi la Roma pentru Octav Stroici, românul mort sub dărâmături. Zeci de oameni i-au adus un ultim omagiu

Moartea tragică a lui Octav Stroici, îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a declanșat un val de proteste la Roma. Sute de oameni au participat aseară la un marș cu torțe organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani. Astăzi în capitala Italiei a fost declarată zi de doliu.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 14:35

Lacrimi şi emoţii de nedescris au cuprins aseară străzile Romei. Zeci de oameni au mărşăluit în tăcere, cu lumânări aprinse, pe lângă şantierul unde românul Octav Stroici s-a stins din viaţă.

La locul tragediei a fost şi ambasadoarea României în Italia care le-a strâns mâinile pompierilor ce s-au chinuit să îl salveze mai bine de 11 ore pe românul prins sub dărâmăturile turnului.

Astăzi, la Roma este zi de doliu în semn de condoleanțe pentru moartea lui Octav Stroici.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

roma roman mort daramaturi
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Cum a devenit un motan din Polonia atracție turistică. Oameni din toată lumea s-au dus să-l vadă pe Gacek
Cum a devenit un motan din Polonia atracție turistică. Oameni din toată lumea s-au dus să-l vadă pe Gacek
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Ştiri externe » Lacrimi la Roma pentru Octav Stroici, românul mort sub dărâmături. Zeci de oameni i-au adus un ultim omagiu