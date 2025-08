Regizorul american Francis Ford Coppola a fost transportat marţi la spitalul Policlinico Tor Vergata din Roma pentru o operaţie care nu era urgentă. În prezent, el se recuperează bine.

Presa americană a relatat că cineastul american a fost "spitalizat" la Roma pentru „probleme cardiace”, însă Coppola a clarificat situaţia. "Da Dada, cum îmi spun copiii mei, se simte bine", a declarat el aseară pe reţelele sale de socializare. "Profit de şederea mea în Italia pentru a face bilanţul operaţiei mele de fibrilaţie atrială (o tulburare de ritm cardiac care accelerează inima, n.r.), efectuată în urmă cu 30 de ani de inventatorul acesteia, un mare medic italian, doctorul Andrea Natale". El a continuat spunând că este "bine".

Regizorul a fost spitalizat pentru probleme cardiace

Potrivit Hollywood Reporter, regizorul "The Godfather" se odihneşte în prezent "în condiţii bune". Această procedură medicală, care vizează restabilirea ritmului cardiac al unui pacient cu ajutorul unui mic şoc electric sau al unor medicamente, ar fi fost planificată de mult timp.

Francis Ford Coppola, acum în vârstă de 86 de ani, a vorbit despre starea sa de sănătate şi despre relaţia sa cu moartea în urmă cu câteva zile în San Francisco, unde îşi promova filmul "Megalopolis". "Am 85 de ani", a spus el, chiar dacă este cu un an mai în vârstă. El a adăugat: „Mi-am pierdut soţia (Eleanor Coppola) acum un an, cam pe vremea asta. Întotdeauna mi-am trăit viaţa în aşa fel încât, atunci când mă voi apropia de moarte, nu voi spune: "Oh, aş fi vrut să fac asta sau aia". Dimpotrivă, îmi voi spune: "Am reuşit să fac asta"".

Potrivit presei italiene, Francis Ford Coppola se află în prezent la Roma pentru a căuta locaţii pentru următorul său proiect cinematografic, care îi este "foarte drag". Acesta va fi "un nou film care va prezenta frumuseţea Calabriei", spune regizorul. The Hollywood Reporter sugerează că acest lungmetraj nu va fi dedicat poveştilor despre mafioţi, aşa cum a fost cazul în celebra trilogie "Naşul". "Nu sunt interesat de asta", ar fi declarat regizorul pentru THR. "Am de gând să mă concentrez exclusiv pe frumuseţea acestei regiuni".

