Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti

Dacă ai nevoie de o schimbare drastică în viaţa ta la un preţ rezonabil, ei bine există un loc unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Iar casele costă doar un euro.

Italia este locul satelor, orașelor mici și fermecătoare cocoțate pe munți izolați, renumite pentru frumusețea și caracterul lor emblematic, atrăgând mii de turiști din întreaga lume. Singurul dezavantaj? Fiind greu accesibile și oferind locuitorilor puține oportunități de angajare, acestea tind să se depopuleze din ce în ce mai mult pe măsură ce trec anii. Administrațiile locale, însă, încearcă să le insufle o nouă viață lansând niște inițiative cu totul unice: oferă un premiu în bani oricui este de acord să se mute. O insulă pitorească s-a alăturat recent listei.

Sardinia se confruntă cu un declin accentuat al populației de câțiva ani, iar motivul este simplu: tinerii emigrează, mutându-se pentru muncă în orașe mai mari, mai centrale din Italia sau chiar în străinătate. Consecința? Locurile lor natale se depopulează, devenind practic lipsite de viață. Prin urmare, în încercarea de a repopula zona, autoritățile locale oferă diverse „bonusuri”: până la 15.000 de euro cuplurilor care cumpără și renovează o locuință într-una dintre locațiile „nelocuite” și până la 20.000 de euro celor care doresc să înceapă o afacere. Oricine are primul copil în Sardinia va primi, de asemenea, un bonus suplimentar de 600 de euro, cu încă 400 de euro pentru fiecare copil ulterior (bonusurile vor fi plătite anual până când copilul împlinește cinci ani), scrie Fan Page.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de bonusuri

Deși poate părea un vis să te muți în Sardinia, poate într-o casă cu vedere la mare, profitând de astfel de bonusuri în bani, există un mic „inconvenient” pentru cei care acceptă: oferta se aplică doar anumitor zone ale insulei, în special celor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, în mare parte în interiorul insulei, nu pe coastă. Noii rezidenți trebuie să locuiască permanent în orașul sardinian ales, înregistrându-se ca rezidenți permanenți în termen de 18 luni de la mutare. În plus, sunt disponibile subvenții nerambursabile de până la 15.000 euro de persoană, până la maximum 50% din costul estimat (fie pentru achiziție, fie pentru renovare). Există însă vești bune pentru cei care, pe lângă reședința principală, doresc să achiziționeze și o a doua proprietate: prețurile proprietăților în orașe mici precum Ollolai, în provincia Nuoro, încep de la doar un euro. Firește, acestea sunt locuri complet abandonate, care trebuie complet renovate (unele case nici măcar nu au acoperișuri și pot fi restaurate cu stimulentul financiar acordat).

