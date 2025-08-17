Macron, după reuniunea "Coaliției de Voință": Front unit între Ucraina și aliații săi europeni

Președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei trei copreședinți ai „Coaliției de Voință”, a prezentat duminică obiectivele alianței pentru menținerea păcii în cadrul întâlnirii de luni, de la Washington.

El a afirmat că situația dinaintea discuțiilor „este extrem de gravă, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Europa”. „Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor atunci când se discută despre chestiuni europene”, a mai spus el.

Front unit între Ucraina și aliații săi europeni

„Principalul obiectiv al întâlnirii de mâine este de a prezenta un front unit între Ucraina și aliații săi europeni”, a adăugat președintele francez, potrivit Sky News, citat de Mediafax.

El a avertizat că „slăbiciunea manifestată în fața Rusiei pune bazele pentru conflicte viitoare”, iar „structura armatei ucrainene este primul pilon al garanțiilor de securitate pentru țară”.

Macron a mai spus că coaliția vrea ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectată.

