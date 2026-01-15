Macron, în faţa Armatei: Suntem în raza de acţiune a rachetelor ruseşti Oreşnik. Trebuie să ne pregătim

Fără a menționa Statele Unite, preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis într-un discurs adresat forţelor armate necesitatea accelerării eforturilor de apărare în fața "marilor puteri de destabilizare". El a citat cazul Rusiei și al Iranului, dar și, fără a numi direct dorințele Statelor Unite în legătură cu Groenlanda, "un nou colonialism care este în plină desfășurare la unii" şi a criticat "un discurs care seamănă îndoială în rândul unor "aliați".

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi, că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află "în raza de acţiune a rachetelor ruseşti", apreciind în acelaşi timp că în ceea ce priveşte sprijinul pentru Kiev, Europa a reuşit să înlocuiască SUA.

Macron: Franța va trimite resurse terestre, aeriene și maritime suplimentare în următoarele zile în Groenlanda

Totodată, Macron a anunțat că Franța va trimite în zilele următoare noi "mijloace terestre, aeriene și navale" în Groenlanda. Potrivit liderului de la Élysée, această decizie marchează participarea Franței la exercițiul militar "Arctic Endurance", organizat de Danemarca, "în mod suveran și independent".

La misiunea de recunoaştere din Groenlanda participă Franța cu aproximativ 15 soldați, Germania cu 13, Finlanda şi Norvegia cu câte 2 fiecare, Olanda şi UK cu câte 1 fiecare. Suedia nu a precizat cât trimite, iar Polonia a anunţat că nu participă cu soldaţi.

"O primă echipă de militari francezi se află deja pe teritoriul Groenlandei și va fi întărită în zilele următoare", a declarat Macron, subliniind că "Franța trebuie să fie prezentă acolo unde evaluarea amenințării o impune, să știe să se adapteze și să fie alături de un stat suveran pentru a-și apăra teritoriul".

În opinia sa, Groenlanda, teritoriu autonom al regatului Danemarcei, "aparține Uniunii Europene și este parte a unui stat aliat în NATO, ceea ce impune o responsabilitate europeană specială". Fără a numi direct Statele Unite, Macron a criticat "discursurile care seamănă îndoială, inclusiv în rândul aliaților" și a avertizat împotriva "unui nou tip de colonialism practicat de unii" El a făcut apel la eforturi susținute "pentru a fi puternici într-o lume atât de brutală", subliniind că "toate aceste eforturi ne ajută să fim pregătiți la înălțimea pericolelor."

Emmanuel Macron: Suntem în raza de acţiune a rachetelor ruseşti

În discursuladresat forţelor armate, Macron a afirmat că lansarea unei a doua rachete Oreşnik în Ucraina săptămâna trecută evidenţiază ameninţarea crescândă din partea Rusiei, în faţa căreia armata franceză trebuie să fie pregătită, potrivit lui. "Pentru cei care credeau că ameninţarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acţiune a rachetelor lor", a subliniat preşedintele Macron, evocând că rachetele Oreşnik pot transporta focoase nucleare.

"Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt", a afirmat Emmanuel Macron, care a făcut apel la cooperarea cu Germania şi Regatul Unit pentru "a avansa în capacităţile de foc de mare profunzime" pentru "a creşte credibilitatea şi a susţine descurajarea nucleară", aşa cum a făcut deja Rusia.

Macron susţine că Franţa furnizează două treimi din capacităţile de informaţii ale Ucrainei

Macron, care şi-a rostit discursul la baza militară Istres (sud-estul ţării), a recunoscut că Europa are un decalaj în privinţa anumitor capacităţi, ca în cazul dronelor, ceea ce s-a văzut în războiul din Ucraina, dar a subliniat capacităţile acesteia în alte domenii, cum ar fi cel al informaţiilor militare, unde, a afirmat el, Franţa a înlocuit SUA. "În timp ce Ucraina depindea în esenţă de capacităţile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franţa", a afirmat şeful statului francez.

Macron a subliniat de asemenea succesul "Coaliţiei de Voinţă", formată în sprijinul Ucrainei şi care a reuşit, potrivit lui, să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, care a slăbit de la sosirea lui Donald Trump la Casa Albă. "Întregul sprijin pentru Ucraina, finanţarea în războiul său de rezistenţă vine în proporţie de 100% de la Coaliţia de Voinţă", a adăugat Macron, apreciind că este vorba de un semnal puternic privind capacităţile sale militare.

În acelaşi timp, el a subliniat progresele înregistrate de acest grup de circa 34 de ţări, provenind atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara acesteia în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistiţiu.

"Trimitem un semnal puternic partenerilor noştri ucraineni, celorlalţi europeni şi lumii întregi că suntem pregătiţi. Suntem pregătiţi să susţinem acest efort de rezistenţă. Suntem pregătiţi să descurajăm noi agresiuni şi să menţinem pacea pe teritoriul nostru", a declarat preşedintele francez.

Coaliţia este dispusă să "garanteze pacea în mod credibil", cu angajamente privind controlul în zona liniei de încetare a focului, de reconstruire a armatei ucrainene şi alte garanţii de securitate, a spus el În acest sens, Macron a subliniat crearea "pentru prima dată în istorie" a unui comandament franco-britanic unificat şi a salutat sprijinul obţinut din partea SUA.

"Este un progres enorm şi istoric care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării", a afirmat preşedintele francez, subliniind că războiul din Ucraina a evidenţiat necesitatea consolidării capacităţilor militare pe "bătrânul continent" în faţa "ameninţărilor în creştere".

