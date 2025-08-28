Macron şi Tusk, discursuri în română la Chişinău, de Ziua Independenţei: "Trăiască Moldova în Europa!"

Republica Moldova a sărbătorit ieri 34 de ani de Independenţă. Seara s-a încheiat cu moment istoric la Chişinău: preşedintele Franţei, Emmanuel Macron şi premierul polonez Donald Tusk s-au adresat moldovenilor în limba română. Vizita liderilor europeni a venit cu o lună înainte de alegerile generale, la care partidul pro-european riscă să piardă majoritatea în Parlament.

"Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chişinău! Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa!" a spus preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Aceasta a fost surpriza lui Emmanuel Macron pentru mulţimea strânsă în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, de Ziua Independenţei. Discursul în limba română ţinut de preşedintele Hexagonului a durat mai bine de patru minute. Şi a fost primit cum se cuvine, cu emoţie, zâmbete, scandări şi un val de aplauze.

Macron şi Tusk, discursuri în limba română

Doland Tusk, premierul Poloniei, a continuat cu un discurs tot în limba română, al treilea de până acum. Moldovenii l-au primit cu acelaşi entuziasm.

"Atunci când un popor este unit şi curajos, niciun imperiu nu-l poate înfrânge. Voi, moldovenii, aţi arătat deja că aveţi această putere" a spus premierul Poloniei, Donald Tusk.

În toate marile oraşe ale ţării au urmat spectacole cu muzică populară şi orchestre de fanfară.

"Moldova trăieşte prin tine, prin fiecare mână care munceşte. Prin fiecare inimă care iubeşte. Noi făurim drumul Moldovei. La mulţi ani, Moldova!" a spus preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ziua Independenţei nu a trecut fără incidente

Festivităţile au fost la un pas să se transforme în proteste violente.

"Am aruncat baloanele, am strigat de trei ori "Rușine! Rușine! Rușine!", un fel de mini-protest" a spus un manifestant.

Vizita celor trei lideri europeni vine în contextul în care, pe 29 septembrie, moldovenii merg la urne să decidă componenţa noului parlament.

Un sondaj de opinie publicat luna aceasta arată că partidul pro-european aflat la guvernare, PAS, va obţine cele mai multe voturi, dar va pierde majoritatea parlamentară. Pe locul doi va ieşi Blocul Patriotic, al formaţiunilor pro-ruse. Din noul legislativ vor mai face parte Blocul Alternativa al primarului din Chişinău şi Partidul Nostru, fondat de controversatul Renato Usatîi, fost edil al oraşului Bălţi.

