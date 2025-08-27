Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de Independenţă. Printre invitaţii de la Chişinău s-au numărat preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei şi premierul polonez. Vizita liderilor europeni a venit cu o lună înainte de alegerile generale, la care partidul pro-european riscă să piardă majoritatea în Parlament.

Maia Sandu, premierul Moldovei şi preşedintele Parlamentului de la Chişinău au început ziua cu depuneri de coroane la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. În toate marile oraşe ale ţării au urmat spectacole cu muzică populară şi orchestre de fanfară. Festivităţile au fost la un pas să se transforme în proteste violente. Poliţia moldoveană a reţinut mai multe grupuri care se organizau pentru a opri ceremoniile.

Vizita celor 3 lideri europeni vine în contextul în care, pe 29 septembrie, moldovenii merg la urne să decidă componenţa noului Parlament

În semn de sprijin pentru Maia Sandu şi parcursul european al ţării, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk au mers la Chişinău să sărbătorească momentul. "Alternativa la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova rămâne blocată în trecut. Simțim asta la fiecare bombă aruncată în țara vecină", a declarat Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Articolul continuă după reclamă

"Propaganda Kremlinului ne spune că europenii vor să prelungească războiul și că Uniunea Europeană oprimă oamenii. Acestea sunt minciuni. Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Vizita celor trei lideri europeni vine în contextul în care, pe 29 septembrie, moldovenii merg la urne să decidă componenţa noului Parlament.

Un sondaj de opinie publicat luna aceasta arată că partidul pro-european aflat la guvernare, PAS, va obţine cele mai multe voturi, dar va pierde majoritatea parlamentară. Pe locul doi va ieşi Blocul Patriotic, al formaţiunilor pro-ruse. Din noul legislativ vor mai face parte Blocul Alternativa al primarului din Chişinău şi Partidul Nostru, fondat de controversatul Renato Usatîi, fost edil al oraşului Bălţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰