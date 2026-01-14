Antena Meniu Search
O româncă ar putea sta doi ani în închisoare pentru că a hărţuit-o, timp de zece ani, pe actriţa Mădălina Ghenea.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 17:49
Este pedeapsa cerută de procurorii italieni, după un proces care a început în decembrie 2024. Femeia de 45 de ani, stabilită în Italia, i-ar fi trimis constant pe internet mesaje de amenințare, însoțite de imagini cu impact emoțional. Românca acuzată de hărțuire a negat acuzațiile, iar avocatul ei a susținut că cineva ar fi furat identitatea clientei sale și ar fi trimis mesajele de pe conturi false.

Procesul a ajuns la final ieri, iar sentinţa finală este aşteptată în primele zile din februarie. De asemenea, Mădălina Ghenea cere despăgubiri de cinci milioane de euro pentru hărţuire şi defăimare. Mai precizează și faptul că, dacă va obține suma cerută, aceasta va fi donată.

madalina ghenea italia proces
