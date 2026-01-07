Maduro și soția lui s-au lovit la cap în timp ce încercau să fugă de soldaţii americani: Au intrat într-o uşă

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores, au fost răniți după ce s-au lovit la cap în timp ce fugeau de forțele americane în momentul capturării, relatează CNN citând surse aflate la curent cu ce le-au spus oficialii administrației Trump congresmenilor.

În timpul operaţiunii de pe 3 ianuarie, Maduro și Flores au încercat să se ascundă în spatele unei uși grele din oțel din reşedinţa lor, dar s-au lovit la cap. Trupele Delta Force i-au reținut și le-au acordat primul ajutor după extragerea din palatul prezidenţial, relatează CNN.

Luni seară, într-o audiere care a durat mai bine de două ore, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major, generalul Dan Caine, procurorul general Pam Bondi și directorul CIA John Ratcliffe i-au informat pe congresmeni despre operaţiunea de capturare.

Maduro și soția sa au apărut luni la tribunal, vizibil răniţi. Avocata lui Flores i-a spus judecătorului că aceasta "a suferit răni semnificative" în timpul capturării. "Există suspiciuni că ar putea avea o fractură sau o contuzie severă la nivelul coastelor". Avocata a cerut radiografii și o evaluare medicală completă.

La tribunal, Flores se clătina și din când în când, își lăsa capul în jos, iar Maduro avea dificultăți în a se așeza și a se ridica, potrivit reporterilor din sală. Schițele realizate în sala de judecată o arată pe Flores cu un plasture la cap. Oficialii care i-au informat pe congresmeni au descris rana lui Flores ca fiind minoră, potrivit CNN.

În timpul operațiunii au fost răniți şi soldaţi americani în schimbul de focuri cu o unitate militară cubaneză, aflată în apropierea complexului lui Maduro. Americanii au fost loviţi de gloanțe și de şrapnel, dar rănile nu le-au pus viața în pericol. În timpul operațiunii din Caracas au fost desfășurați aproape 200 de militari americani, a dezvăluit Hegseth luni.

Oficialii americani nu au putut estima numărul de venezueleni sau cubanezi uciși în timpul operațiunii, dar guvernul Cubei a declarat, luni, că 32 de militarii și polițiști ai săi au fost uciși. Adjunctul şefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, a declarat pentru CNN că numărul acestora este probabil mai mare, intervenția fiind descrisă drept o "luptă aprigă cu focuri de armă". "Marea majoritate a victimelor au fost din garda cubaneză", a spus Miller.

