MAE îi dă replica lui Putin, după ce a criticat România: Ştim că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a răspuns lui Vladimir Putin, după ce președintele rus a criticat, joi, la Forumul Economic Valdai, din stațiunea Soci de la Marea Neagră, procesele electorale din țările europene. Liderul rus a dat ca exemplu alegerile prezidențiale anulate din România, susținând că "actuala conducere nu vrea să cedeze puterea și este dispusă chiar să își înșele propriii cetățeni". România nu va accepta lecții despre democrație sau libertatea presei din partea Rusiei, o țară care interferează sistematic în alegeri, comite crime de război și suprimă opoziția și presa liberă, este replica MAE.

MAE, replică dură pentru Putin, după ce a criticat România: Nu acceptăm lecții de democrație de la Rusia

"Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentăm iarăși și iarăși exact aceleași afirmații venite de la Kremlin, doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui", a transmis pentru observatornews.ro purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe.

Ce a spus Putin despre România

Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidențiale anulate din România, dându-le ca exemplu de "manipulare a voinței poporului", într-un discurs rostit la Forumul anual de la Valdai. "În unele țări se încearcă interzicerea oponenților politici care au dobândit deja o mare legitimitate și o mai mare încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta", a spus Putin.

Datele studiilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai puternică a ambițiilor excesive ale elitelor politice din aceste țări, a transmis liderul de la Kremlin, fără a preciza la ce studii se referă. "Actuala clasă conducătoare nu este dispusă să cedeze puterea, recurgând la înșelarea propriilor cetățeni, escaladând tensiunile în plan extern, recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări. Transformarea, la nesfârșit, a proceselor democratice într-o farsă și o manipulare a voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa".

El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe țări. Potrivit lui Putin, voința cetățenilor este simplă: "ca liderii țărilor să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor, și nu să alerge după himere".

