Mai multe drone au survolat o bază militară din Belgia. Ministrul Apărării: "Nu mai e timp de pierdut"

Ministrul apărării, Theo Francken a anunţat, miercuri, că Belgia a deschis o anchetă după ce au fost observate drone deasupra unei baze militare din sud-estul ţării. Acesta este al doilea incident de acest gen în mai puţin o lună semnalat în Belgia, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Francken a informat în două postări pe reţeaua socială X că gardienii de la cazărmile din oraşul Marche-en-Famenne au observat mai multe drone zburând duminică şi marţi deasupra unor zone importante ale bazei militare, determinând deschiderea unei anchete de către poliţie şi agenţia de informaţii ADIV.

"Noaptea trecută, din nou, mai multe drone au fost observate deasupra MEF. Au fost urmate procedurile. Poliția și serviciul de informații militare (Adiv) desfășoară o anchetă" a notat Francken.

"Nu a fost opera unor amatori, ci a unor piloţi de drone pricepuţi. [...] ", a spus Francken în postarea sa.

Ţările NATO, în alertă în urma unui val de incursiuni similare

Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga şi München şi în regiunea baltică.

Duminică, Lituania a închis aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au intrat în spaţiul său aerian.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a propus patru proiecte cheie de apărare europene, inclusiv un sistem de contracarare a dronelor şi un plan de consolidare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de apărare a continentului european până în 2030.

