Manichiura semi-permanentă se schimbă în Europa. Ingredientul-cheie, interzis din 1 septembrie 2025

De la 1 septembrie 2025, lacurile și gelurile UV pentru manichiura semi-permanentă nu vor mai putea conține TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), substanța care asigura duritatea și strălucirea manichiurii. Considerat toxic pentru reproducere și suspectat de efecte cancerigene, TPO a fost interzis printr-un regulament european, fără perioadă de tranziție.

De la 1 septembrie 2025, un ingredient-cheie folosit în majoritatea lacurilor și gelurilor UV pentru manichiura semi-permanentă va fi complet interzis în Uniunea Europeană. Este vorba despre TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), substanța care permite întărirea vernisului sub lampă și garantează strălucirea impecabilă timp de mai multe săptămâni.

De ce este interzis TPO

Dacă manichiurile semi-permanente au avut un succes uriaș, meritul este în mare parte al acestui compus. Însă eficiența are și un revers periculos: TPO este clasificat ca toxic pentru reproducere și este suspectat a fi cancerigen și mutagen. Cu alte cuvinte, un ingredient considerat mult prea riscant pentru a rămâne pe unghii.

Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2025/877, care prevede interzicerea TPO în toate produsele cosmetice începând cu 1 septembrie 2025, fără nicio perioadă de tranziție. Astfel, fabricarea, vânzarea și utilizarea produselor ce conțin acest compus sunt interzise imediat, atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniști.

Ce se întâmplă cu stocurile existente

Un punct important subliniat de autorități: nu există "perioadă de grație". Nici mărcile, nici saloanele de manichiură nu mai pot folosi sau comercializa produse pe bază de TPO după 1 septembrie 2025, potrivit Elle. Această decizie a stârnit numeroase întrebări la nivel european, mai ales legat de aplicarea uniformă a interdicției în toate statele membre și de modul în care vor fi tratate stocurile deja existente.

Pentru a evita confuziile, Comisia Europeană a publicat un document prin care clarifică aspecte esențiale:

interdicția se aplică inclusiv la uzul profesional, nu doar la cel casnic;

baza legală este articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice;

clasificarea CLP (substanțe chimice periculoase) a stat la baza deciziei;

interdicția prin Regulamentul privind cosmeticele este diferită de reglementările REACH (care vizează substanțele chimice în general).

Alternative sigure: TPO-L

Veștile nu sunt însă toate negative. Mai multe branduri de pe piață au început deja să își reformuleze produsele, folosind un ingredient alternativ: TPO-L. Acesta este un fotoinițiator considerat mai sigur, care oferă aceeași rezistență și strălucire, fără riscurile pentru sănătate.

Pentru angajaţii din domeniu, schimbarea este bruscă și îi obligă să se adapteze rapid. Totuși, specialiștii în cosmetică susțin că decizia se înscrie într-o tendință clară de a promova o frumusețe mai "curată", mai transparentă și mai responsabilă.

