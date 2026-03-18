Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să schimbe regimul din Cuba
Secretarul de stat american Marco Rubio a negat marţi un articol din New York Times care susţinea că oficialii americani au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedintele Miguel Diaz-Canel, conform AFP.
Într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţeaua X, Rubio a numit articolul "fals", la fel ca "multe altele din mass-media" care se bazează pe "şarlatani şi mincinoşi ce pretind că sunt bine informaţi".
Ziarul a relatat luni că oficiali ai administraţiei Trump au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedinte, perceput ca fiind rezistent la schimbare, dar fără să împingă totuşi spre o răsturnare completă a guvernului comunist.
Conform New York Times, unii oficiali americani îl consideră pe Diaz-Canel un lider intransigent, rezistent la schimbare, însă Statele Unite au evitat să emită un ultimatum prin care să-i ceară plecarea.
Secretarul de stat al SUA a declarat marţi că măsurile anunţate cu o zi înainte de guvernul de la Havana, care permit diasporei cubaneze să investească pe insulă şi să deţină afaceri private acolo, sunt departe de a fi suficiente.
El însuşi de origine cubaneză, Marco Rubio este un adversar ferm al regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în urma revoluţiei din 1959.
