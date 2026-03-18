Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să schimbe regimul din Cuba

Secretarul de stat american Marco Rubio a negat marţi un articol din New York Times care susţinea că oficialii americani au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedintele Miguel Diaz-Canel, conform AFP.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 08:13
Într-un mesaj postat în cursul nopţii pe reţeaua X, Rubio a numit articolul "fals", la fel ca "multe altele din mass-media" care se bazează pe "şarlatani şi mincinoşi ce pretind că sunt bine informaţi".

Ziarul a relatat luni că oficiali ai administraţiei Trump au cerut Cubei să-l înlăture pe preşedinte, perceput ca fiind rezistent la schimbare, dar fără să împingă totuşi spre o răsturnare completă a guvernului comunist.

Conform New York Times, unii oficiali americani îl consideră pe Diaz-Canel un lider intransigent, rezistent la schimbare, însă Statele Unite au evitat să emită un ultimatum prin care să-i ceară plecarea.

Articolul continuă după reclamă

Secretarul de stat al SUA a declarat marţi că măsurile anunţate cu o zi înainte de guvernul de la Havana, care permit diasporei cubaneze să investească pe insulă şi să deţină afaceri private acolo, sunt departe de a fi suficiente.

El însuşi de origine cubaneză, Marco Rubio este un adversar ferm al regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în urma revoluţiei din 1959.

marco rubio sua cuba donald trump
