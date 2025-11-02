Moment istoric la Giza, unde a avut loc inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean. Zeci de şefi de state şi guverne au avut parte de un spectacol impresionant, cu drone şi artificii. Sălile de expoziţii găzduiesc peste 50 de mii de artefacte. Complexul muzeal, a cărui construcţie a început acum mai bine de 20 de ani, a costat un miliard de dolari.

Înconjuraţi de piramidele din Giza şi de celebrul Sfinx, sute de artişti au readus la viaţă Egiptul Antic, într-o ceremonie impresionantă. Invitaţi de pe patru continente, printre care premierul Greciei sau prinţul moştenitor al Omanului, au fost primii care au putut admira în toată splendoarea Marele Muzeu Egiptean. La ceremonie a participat şi ministrul Apărării, aflat în Egipt pentru a semna un acord privind cooperarea militară între cele două ţări. Pe o suprafaţă de 50.000 de metri pătraţi, autorităţile au expus 50.000 de artefacte provenite de la 30 de generaţii de faraoni.

"Acesta este cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații, civilizația egipteană, a cărei strălucire și grație nu se estompează niciodată. Acest edificiu glorios nu este doar o casă pentru păstrarea relicvelor prețioase, ci mai degrabă o mărturie vie a geniului egiptean", a declarat Abdel-Fattah el-Sisi, preşedintele Egiptului.

Spectacol de lumină și culoare între piramide și Sfinx

Articolul continuă după reclamă

Spectaculos la interior, muzeul a fost eclipsat o singură seară de spectacolul din afara lui. Dronele au recreat faraoni, piramide şi sarcofage, iar focurile de artificii au luminat cerul.

"Anul trecut, muzeul a deschis publicului 12 galerii, dar după această mare deschidere, cel mai prețios artefact al țării va fi în sfârșit expus: sicriul aurit al regelui Tutankhamon. Sicriul a trecut printr-un proces de restaurare de 8 luni, o premieră de la descoperirea mormântului, acum peste 100 de ani", a transmis Fay Abuelgasim, jurnalistă Associated Press.

Guvernul egiptean speră că muzeul va atrage cinci milioane de turişti anual, lucru care va ajuta la refacerea industriei turistice şi a economiei, ambele afectate puternic de pandemia Covid. Marele Muzeu Egiptean va fi deschis publicului de marţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰