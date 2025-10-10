Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, se ascunde de mai bine de un an. Reacţia ei

Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, se ascunde de mai bine de un an într-un loc secret din Venezuela, de teamă că ar putea fi ucisă. Ea a reacționat la vestea câştigării cu șoc și emoție într-un mesaj transmis din ascunzătoare. Lidera opoziției venezuelene susține că are dovezi clare că Maduro nu a câștigat alegerile din 2024.

Maria Corina Machado, poreclită "Doamna de Fier a Venezuelei", se ascunde de mai bine de 14 luni şi duce o campanie împotriva liderului Nicolas Maduro. A declarat că este "în stare de șoc" după ce a aflat că a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace 2025, potrivit unei înregistrări video trimise de echipa sa agenției AFP.

În vârstă de 58 de ani, ea trăiește ascunsă după alegerile prezidențiale din iulie 2024 pe care opoziția susține că le-a câștigat, dând asigurări că președintele în exercițiu din 2013, Nicolas Maduro, a fraudat scrutinul. "Sunt în stare de șoc!", poate fi auzită Maria Corina Machado spunându-i lui Edmundo Gonzalez Urrutia, care a înlocuit-o în cursa pentru președinție din cauza faptului că a fost declarată ineligibilă. "Ce mai este și asta? Nu reușesc să cred", a adăugat ea. "Suntem în stare de șoc, dar de bucurie", i-a răspuns Edmundo Gonzalez Urrutia, plecat în exil la puțin timp după alegeri.

Într-o scrisoare publicată de The Wall Street Journal, în august 2024 şi intitulată "Pot dovedi că Maduro a fost învins" ea anunţa că "scriu aceste rânduri din ascunzătoare, mă tem pentru viața mea, pentru libertatea mea și pentru cea a compatrioților mei, sub dictatura condusă de Nicolas Maduro". "Aș putea fi capturată chiar în timp ce scriu aceste cuvinte", a precizat ea atunci. Ea a fost văzută pentru scurt timp în ianuarie 2025, la un protest, când a fost arestată temporar, apoi a eliberată.

Maria Corina Machado a organizat colectarea proceselor verbale de la birourile de vot în timpul alegerilor prezidențiale și opoziția a publicat pe internet copii ale proceselor verbale care i-ar fi "dovedit" victoria, potrivit liderei sale. Puterea a calificat documentele drept falsuri.

Edmundo Gonzalez Urrutia, care trăiește acum în Spania, a felicitat-o pe Maria Corina Machado printr-o postare pe rețeaua X, afirmând că Nobelul pentru Pace este o recompensă "binemeritată" pentru "lupta ei lungă" pentru libertate și democrație în Venezuela. ONU a apreciat, la rândul său, că Premiul Nobel pentru Pace atribuit Mariei Corina Machado reflectă aspirațiile venezuelenilor la alegeri "libere și echitabile".

"Această recunoaștere reflectă aspirațiile clare ale poporului venezuelean la alegeri libere și echitabile, la respectarea drepturilor civile și politice la un stat de drept", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Thameen Al-Kheetan.

"Maria Corina Machado este unul dintre exemplele cele mai extraordinare de curaj civic în America latină în ultima vreme", a spus președintele Comitetului Nobel norvegian, Jurgen Watne Frydnes, la Oslo. Ea "a fost o figură-cheie a unității în sânul opoziției politice altădată profund divizate, o opoziție care a găsit un teren de înțelegere în revendicarea alegerilor libere și a unui guvern reprezentativ", a adăugat el.

Maria Corina Machado a reușit această unificare într-un moment în care "Venezuela a trecut de la o țară relativ democratică și prosperă la un stat brutal și autoritar măcinat de o criză umanitară și economică", a adăugat președintele Comitetului Nobel.

