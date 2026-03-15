Minele marine. Arma ieftină care poate destabiliza economia mondială

Strâmtoarea Ormuz ar putea fi minată de iranieni, ajunși la disperare și aflați în căutarea unei metode eficiente de a duce acest război asimetric, împotriva a două armate uriașe și extrem de bine pregătite, cea a Israelului și cea a Statelor Unite. Un astfel de scenariu ar duce la un coșmar logistic pentru transportatorii de țiței și bulgărele s-ar rostogoli într-o criză mondială. Reamintim, prin strâmtoare trece o cincime din țițeiul global.

Experții în securitate navală, citați de Financial Times, avertizează că un astfel de scenariu nu este deloc improbabil și ar putea pune în dificultate chiar și marina Statelor Unite, cea mai mare de pe Glob.

Această "pâlnie" care are o lățime de aproximativ 21 de mile marine și prin care trece cam o cincime din țițeiul extras la nivel mondial poate fi foarte ușor blocată. Chiar dacă Iranului i-a fost decimată marina, încă are capabilități pentru a reuși să pună bețe-n roate comerțului dependent de strâmtoare.

Potrivit sursei citate, sunt specialiști care cred că Iranul ar fi putut plasa deja mine pe fundul mării, unele high-tech, care pot fi activate oricând, fie prin cabluri conectate la instalații de pe uscat, fie prin semnale acustice. "Este aproape sigur că au făcut-o", spune Farzin Nadimi, expert în capacitățile navale de luptă ale Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă aceste dispozitive moderne, în depozitele Teheranului mai sunt 6000 de mine navale clasice, care pot reprezenta o amenințare serioasă pentru marina americană, cu puține contramăsuri la dispoziție.

Totuși, în acest punct, nu există confirmări că strâmtoarea a fost minată deja. Pe de altă parte, oficiali de la Washington le-au transmis jurnaliștilor americani că Iranul ar putea să fi pus deja până la o duzină de mine în Golf.

O armă simplă, dar extrem de eficientă

Nu doar că minele navale sunt ieftine și pot face pagube de sute de milioane de dolari, dar e și foarte ușor să fie așezate "în teren", inclusiv de pe vase comerciale ori simple bărci. Mai mult, chiar ar putea fi lansate din lansatoarele de torpile ale unui submarin.

Sunt cele clasice care se detonează la contact sau putem vorbi de cele moderne, care așteaptă o anumită semnătură acustică ori magnetică a unei nave. Cele așezate pe fundul mării, atunci când se detonează, creează bule de gaz ce pot perfora partea de dedesubt a unei nave.