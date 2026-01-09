Ucrainenii, îndemnați să părăsească Kievul. Rusia a lăsat orașul fără încălzire, apă și curent, pe timp de ger

Jumătate din Kiev a rămas fără încălzire după atacul rusesc de noaptea trecută, în timp ce Ucraina se confruntă cu ger și temperaturi scăzute. Au fost afectate și sistemele de alimentare cu apă, iar peste 500.000 de consumatori au rămas fără curent electric în capitală și în regiunea Kievului. Patru oameni au murit. Primarul Vitali Klitschko a îndemnat locuitorii Kievului să părăsească orașul: "Oricine are posibilitatea să părăsească Kievul ar trebui să plece", a transmis el pe Telegram.

Imagine din Kiev, cu un bloc lovit, după atacul Rusiei, 9 ianuarie 2026 - Profimedia

Primarul Vitali Kliciko i-a îndemnat vineri pe ucrainenilor care pot, să părăsească capitala. Kliciko a descris atacul rusesc din 8-9 ianuarie drept cel mai grav pentru infrastructura critică a Kievului, fiind afectată şi alimentarea cu electricitate și apă a orașului, care are o populaţie de aproape 3 milioane de locuitori.

Patru persoane au murit în urma atacului combinat cu drone şi rachete. Peste 500.000 de consumatori au rămas fără curent în capitală și în regiunea învecinată. Aproape 6.000 de blocuri din Kiev, adică jumătate dintre locuințele din oraș, au rămas fără încălzire. Sunt și întreruperi în alimentarea cu apă.

Unitățile sociale, cum ar fi spitalele și maternitățile, au fost racordate provizoriu la centrale mobile. Autoritățile și furnizorii de energie lucrează pentru a restabili alimentarea cu electricitate și căldură. Kliciko a recomandat locuitorilor să plece, dacă pot, și să se refugieze temporar în afara orașului, unde au acces la surse alternative de căldură și energie.

"Jumătate dintre blocurile de locuințe din Kiev, aproape 6.000, sunt în prezent fără încălzire, din cauza avariilor produse infrastructurii critice a capitalei în urma unui atac masiv al inamicului. De asemenea, orașul se confruntă cu întreruperi în alimentarea cu apă. Echipele de intervenție au reușit să alimenteze instituțiile sociale, în special spitale și maternități, de la centrale termice mobile. Împreună cu specialiștii din energie, aceștia lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și căldură în locuințe. Facem tot posibilul să rezolvăm această situație cât mai repede. Însă atacul combinat asupra Kievului din noaptea trecută a fost cel mai dureros pentru obiectivele de infrastructură critică ale capitalei. Serviciile municipale lucrează în regim de urgență. Iar condițiile meteo, din păcate, se anunță dificile în următoarele zile. Fac un apel către locuitorii capitalei care au posibilitatea de a pleca temporar în afara orașului, unde există surse alternative de energie și căldură, să facă acest lucru", este mesajul publicat de primarul Kievului pe Telegram.

Rusia a atacat Ucraina cu sute drone şi rachete, inclusiv una hipersonică Oreşnik

Potrivit unui comunicat al forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat peste noapte 36 de rachete și 242 de drone asupra Ucrainei. Moscova a anunțat că a lansat inclusiv o rachetă hipersonică Oreşnik asupra unei ținte de infrastructură critică din Liov, vestul Ucrainei, la graniţa cu Polonia, ţară NATO. Kievul a descris atacul ca reprezentând "o amenințare gravă la adresa securității pe continentul european".

Ministerul rus al Apărării a spus că ar fi lovit o fabrică de drone și că decizia ar fi venit ca urmare a presupusei tentative ucrainene de a ataca reşedinţa lui Vladimir Putin, la finalul anului trecut. Între timp, SUA au evaluat că nu a existat niciun atac asupra preşedintelui rus.

Nu este clar ce încărcătură au avut focoasele rachetei Oreşnik lansate joi noapte. Analizând amploarea exploziilor, la fel ca în atacul din 2024 asupra orașului Dnipro, nu pare să fi avut niciun fel de încărcătură, bazându-se doar pe forţa cinetică pentru distrugere. Racheta a zburat cu 13.000 km/h, potrivit Forțelor Aeriene.

Putin susţine că sistemele occidentale de apărare aeriană nu sunt capabile să intercepteze racheta hipersonică Oreşnik (alun, în limba rusă). El a spus că aceasta ar putea atinge în câteva minute ţinte din Europa de Vest. Racheta Oreşnik este capabilă să transporte focos nuclear.

