Misterul celor două cadavre, găsite la groapa de gunoi din Zaragoza. Una dintre victime este român

Două cadavre, descoperite la un interval de două săptămâni la o groapă de gunoi din Zaragoza, au pus pe jar autorităţile spaniole. Descoperirile au fost făcute pe 25 aprilie şi 8 mai, însă abia acum oamenii legii au reuşit să afle că una dintre victime este un român. Ambii au avut parte de morţi violente. Garda Civilă continuă să investigheze cazurile de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane din Zaragoza (CTRUZ).

Potrivit publicației El Periódico de Aragón, Unitatea Organică a Poliției Judiciare (UOPJ) face progrese în ancheta privind aceste două descoperiri făcute pe 25 aprilie și 8 mai, în așteptarea rezultatelor finale ale autopsiilor celor două cadavre găsite la groapa de gunoi din Zaragoza. Medicii legiști de la Institutul de Medicină Legală și Științe Forensice din Aragon (Imlcfa) le-au efectuat şi urmează să facă un raport. Nu este exclus ca decesele celor doi să fie legate.

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie. Mai mulți lucrători de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane din Zaragoza au dat alarma când au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat. Corpul era aparent acoperit cu o piesă de îmbrăcăminte. După doar câteva zile, joi, 8 mai, muncitorii de la aceeași groapă de gunoi au avut o altă surpriză neplăcută când au găsit un al doilea cadavru pe banda rulantă a gropii de gunoi din Zaragoza.

Două cadavre, la două săptămâni distanţă

Acest nou cadavru, găsit în primele ore ale dimineții, aparținea tot unui bărbat, la fel ca și cel găsit pe 25 aprilie în aceleași unități, situate în cartierul rural La Cartuja din Zaragoza. De data aceasta, al doilea cadavru avea mai multe articole de îmbrăcăminte rupte. Ambele cadavre au sosit de la Complexul de Tratare a Deșeurilor Urbane (CTRUZ) din Zaragoza, în cartierul rural La Cartuja din capitală. Anchetatorii s-au bazat pe aceste informații de la bun început, excluzând posibilitatea ca acestea să fi ajuns din alte localități apropiate, deservite și de groapa de gunoi, situată în Parcul Tehnologic de Reciclare (PTR), lângă cartierul rural Torrecilla de Valmadrid.

Cadavrele au fost ridicate de Frăția Sângelui lui Hristos și duse la Institutul de Medicină Legală din Aragon pentru autopsii. După efectuarea autopsiilor, unul din cadavre a fost transportat în România, țara de origine. După cel de-al doilea cadavru descoperit, Poliția Judiciară a Gărzii Civile a preluat ancheta. Cazul se află sub cheie, iar orice posibilă clarificare „va dura mult timp”, au declarat la momentul respectiv.

Cercetările sunt în curs de desfășurare în instanțe diferite, deoarece nu se poate stabili o relație directă între cele două decese, în principal pentru că experții legiști nu au stabilit încă natura deceselor.

