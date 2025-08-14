Leonardo DiCaprio, starul din "Titanic", a așteptat răbdător la un filtru de securitate al poliției înainte de a intra la una dintre cele mai exclusiviste petreceri ale verii, desfășurate pe insula spaniolă Ibiza. Scenele s-au viralizat rapid pe reţelele sociale online.

Actorul, însoțit de iubita sa, modelul Vittoria Ceretti, și de câțiva prieteni, au fost nevoiţi să aștepte câteva minute până când autoritățile l-au recunoscut și i-au permis accesul la eveniment. Deși DiCaprio este obișnuit să fie recunoscut oriunde merge, de această dată poliția nu l-a identificat imediat, iar starul a arătat calm și cooperant, ținând conținutul buzunarelor în mâini pentru controlul de rutină.

Toți invitații, inclusiv alte personalități faimoase, au trecut prin aceleași verificări riguroase

Potrivit unei surse citate de Fox News, toți invitații, inclusiv alte personalități faimoase, au trecut prin aceleași verificări riguroase. Ei au fost percheziționați înainte de a intra la petrecere. Evenimentul privat a fost organizat de brandul de lux Patron și de cântărețul spaniol Aron Piper, prin care au dorit să atragă atenția publicului și a presei internaționale.

Momentul a stârnit zâmbete și comentarii pe rețelele de socializare, fanii au apreciat atitudinea relaxată a lui DiCaprio în fața unor proceduri de securitate stricte, care aminteau mai degrabă de aeroport decât de o petrecere de vară. Acest incident scoate în evidență popularitatea actorului și faptul că, indiferent de statutul pe care îl are, regulile de securitate rămân aceleași pentru toată lumea, iar starul hollywoodian nu face excepție.

