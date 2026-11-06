Imagini dramatice surprind momentul în care o tânără mamă a doi copii a căzut de la etajul șapte al unui hotel și a murit, după ce o fereastră a cedat.

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, în vârstă de 26 de ani, a căzut printr-o fereastră aflată pe holul hotelului Rio Poty din São Luís, Brazilia, marți, în jurul orei 1:30 dimineața.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere o arată pe tânără în timp ce mergea pe coridor alături de iubitul ei. La un moment dat, aceasta s-a sprijinit de peretele de lângă fereastră, după care și-a lăsat greutatea pe fereastra propriu-zisă. Fără niciun avertisment, cadrul de aluminiu a cedat, iar tânăra a căzut prin deschizătura creată, scrie Daily Mail.

Iubitul a fost iniţial reţinut

Iubitul ei, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită, a rămas câteva secunde nemișcat, cu privirea îndreptată spre fereastra deschisă, după care a scos capul prin aceasta.

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Un angajat al hotelului a trecut prin zonă după ce a auzit zgomotul produs de incident. Iubitul tinerei s-a așezat și și-a ridicat mâinile.

Potrivit presei locale, femeia a căzut pe o copertină care acoperea intrarea hotelului. Deși a primit îngrijiri medicale, aceasta nu a supraviețuit.

Poliția investighează incidentul ca pe un accident. Iubitul victimei a fost inițial reținut și audiat, însă ulterior a fost eliberat. Acesta le-a declarat polițiștilor că se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului.

George Marques, șeful poliției care coordonează ancheta, a precizat că nu există indicii ale unui act de agresiune.

"Nu a existat nicio împingere. El nici măcar nu se afla aproape de ea", a declarat acesta.

Anchetatorii au examinat cadrul ferestrei și au transmis că, până în prezent, nu există "concluzii tehnice care să permită stabilirea cauzei desprinderii structurii sau identificarea unor eventuale nereguli".

Reprezentanţii hotelului au transmis un comunicat în care și-au exprimat regretul pentru tragedie.

„Hotelul Rio Poty își exprimă cele mai profunde condoleanțe pentru moartea unei femei în urma incidentului nefericit petrecut în incinta sa și își exprimă solidaritatea cu familia și prietenii acesteia în aceste momente de durere”, se arată în comunicat.

Renata Santos, originară din Ananindeua, și iubitul ei, din statul Pará, ajunseseră în São Luís pe 28 octombrie și plănuiau să se întoarcă acasă marți.

Tânăra a lăsat în urmă doi copii, dintre care unul are doar patru ani. Trupul neînsuflețit al Renatei a fost transportat în orașul natal, pentru ca familia și prietenii să își poată lua rămas-bun.

Mama victimei, Betty Negrão, a declarat presei locale că îi este extrem de greu să accepte moartea fiicei sale.

„Fiica mea a plecat să se distreze, iar acum o primesc înapoi într-un sicriu”, a spus femeia.

Persoanele apropiate tinerei i-au adus omagii pe rețelele sociale. „Astăzi, inima mea este în doliu. Am trăit, ne-am jucat și am crescut împreună. Am împărtășit momente pe care timpul nu le va putea șterge niciodată”, a scris o persoană. O altă persoană a mărturisit: „Va fi foarte greu să realizez și să accept ce s-a întâmplat”.