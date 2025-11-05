Cel puţin șapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion cargo s-a prăbuşit în statul american Kentucky, la scurt timp după decolare. Aeronava a căzut peste o zonă de birouri, iar autorităţile se tem că bilanţul victimelor poate creşte în orele următoare.

Ora locală cinci şi un sfert. Aeronava cargo, cu destinaţia Honolulu, decolează de pe pista aeroportului din Louisville, Kentucky, când motorul începe să ardă. Nu rezistă mult în aer - în doar câteva secunde, se izbeşte de sol şi se transformă într-o bilă uriaşă de foc. Avionul cade peste o zonă de birouri. O ciupercă de fum se ridică la zeci de metri în aer şi învăluie întreaga zonă.

Autorităţile au raportat că la bordul avionului se aflau cel puţin 144.000 de litri de kerosen pentru un zbor de 8 ore și jumătate până la Honolulu. La bord se aflau pilotul şi doi membri ai echipajului. Niciunul nu a scăpat. Cel puțin patru persoane aflate la sol, aproape de locul accidentului, au murit. Alte 11 au fost rănite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cel puțin 7 oameni au murit

Martorii spun că au observat flăcări pe una dintre aripile avionului în timpul decolării. La impact, s-a produs o explozie puternică, urmată de un fum dens şi negru care s-a ridicat câțiva zeci de metri.

Flăcările provocate de accident, care a avut loc puțin înainte de apusul soarelui, au aprins o serie de incendii la sol într-un coridor industrial adiacent aeroportului, forțând autoritățile să oprească operațiunile aeroportuare pe durata nopții, potrivit autorităților.

"Cred că acest număr va creşte. Zona afectată cel mai grav a cuprins două firme. Nu se ştie câte alte persoane sau clienţi se aflau la faţa locului în acel moment. Oricine a văzut imaginile şi videoclipurile ştie cât de violent a fost acest accident", a declarat Andy Beshear, guvernatorul statului Kentucky.

"Vă rugăm să staţi departe de zonă. Lăsaţi echipele de intervenţie să-şi facă treaba şi să se asigure că locul accidentului este cât mai sigur posibil", a transmis Paul Humphrey, şeful Poliţiei din Louisville.

Un motor ia foc și avionul explodează

Pe imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere se vede că, imediat după decolare, un motor al avionului ia foc și în cateva secunde aeronava se prabușeste și explodează, provocând un incediu uriaș. Cauza incendiului este, momentan, necunoscută.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform datelor furnizate de Flightradar24, avionul a urcat la o altitudine de 53 de metri şi a atins o viteză de 340 km/h înainte de a efectua o coborâre bruscă. Anchetatorii vor analiza în special dacă motorul s-a desprins înainte de prăbuşire, având în vedere rapoartele video care arată resturi pe aerodrom.

Cauza tragediei este acum investigată de autorităţile din Kentucky. În trecut, avionul a fost folosit pentru transportul pasagerilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰