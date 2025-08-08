Imagini șocante surprind impactul violent dintre un tren de pasageri și o dubă, pe un pasaj feroviar din localitatea poloneză Wola Filipowska. Deși vehiculul a fost spulberat, șoferul și pasagerii trenului au scăpat nevătămați. Poliția a publicat înregistrarea ca avertisment pentru toți șoferii care ignoră regulile de siguranță la trecerile la nivel.

Momentul în care un tren cu pasageri spulberă o dubă blocată pe calea ferată, între bariere, în Polonia - Sursa: Departamentul de Pompieri Voluntari Krzeszowice

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 1 august, pe un pasaj feroviar cu bariere din Wola Filipowska, în apropiere de Cracovia. Șoferul unui dube de marfă marca Opel a intrat pe șine chiar înainte ca barierele să înceapă să se coboare și a rămas blocat între ele, relatează publicaţia locală Gazeta Lubuska.

Câteva secunde mai târziu, trenul de pasageri care circula pe ruta Świnoujście - Cracovia a lovit frontal vehiculul, proiectându-l de pe șine. Potrivit poliției din Małopolska, "șoferul mașinii a scăpat nevătămat, iar niciun pasager sau membru al echipajului trenului nu a fost rănit". Procuratura investighează acum circumstanțele exacte ale incidentului.

Alte incidente similare, la un pas de tragedie

Autoritățile poloneze amintesc că nu este un caz izolat. În ianuarie, la o trecere la nivel din Zielona Góra Przylep, șoferul unui BMW a intrat pe șine în ciuda semnalului roșu. Mașina s-a oprit chiar înainte de linii, iar bariera a căzut pe acoperiș. În loc să dea cu spatele, bărbatul a înaintat și a rămas blocat între porți. Pasagerele au ridicat bariera manual, iar vehiculul a părăsit trecerea în ultima clipă.

În noiembrie, la Wałowice, lângă Gubin, un șofer de Toyota a trecut pe sub barierele coborâte. Doar reacția rapidă a impiegatului de mișcare, care l-a avertizat imediat să dea înapoi, a evitat impactul cu trenul.

Mesajul poliției: "Nu este loc pentru riscuri"

În Polonia, zeci de accidente au loc anual la trecerile la nivel cu calea ferată, cauzate aproape întotdeauna de neatenția și imprudența șoferilor. Poliția subliniază că nici cel mai modern sistem de avertizare nu poate preveni o tragedie dacă sunt ignorate semnalele luminoase, sonore și barierele.

"Un moment de neatenție poate costa viața. Respectați regulile și opriți la semnal", avertizează autoritățile.

