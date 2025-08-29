Diplomația rusă a afirmat, vineri, că Emmanuel Macron i-a adus omologului său rus, Vladimir Putin, niște "insulte vulgare". Președintele francez a spus despre Putin că este un "căpcăun la porțile noastre", potrivit Le Figaro.

- Moscova acuză Parisul de "insulte vulgare" după ce Macron l-a numit pe Putin "un căpcăun la porțile Europei" - GettyImages

Diplomația rusă a denunțat vineri "insultele vulgare" și "dincolo de limitele decenței" ale președintelui francez Emmanuel Macron, care l-a numit pe Vladimir Putin, "căpcăun" și "prădător".

Reacţia MAE rus

"Aceste declarații depășesc limitele nu doar ale rezonabilului, ci și ale decenței, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de presă de stat Ria Novosti.

Maria Zaharova a acuzat, la rândul ei, Franța că are o "ideologie de necrofagi" și că "profită politic" de pe urma conflictului armat declanșat de atacul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Relațiile dintre Franța și Rusia se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Parisul acuză Moscova că se află în spatele unei serii de acte de destabilizare și dezinformare pe teritoriul francez, în timp ce Franței i se reproșează sprijinul militar acordat Ucrainei și cenzurarea unor media rusești.

