Moscova, acuzaţii către România: platformă NATO pentru o eventuală ocupare a Moldovei
Serviciile secrete ruse afirmă că Europa plănuiește ocuparea Republicii Moldova după alegeri, iar pregătirile ar fi fost deja făcute în România, sub acoperirea unor exerciții NATO, conform agenţiei ruseşti de presă RIA.
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că NATO ar concentra unități militare în România, în apropierea graniței cu Republica Moldova, în cadrul unui plan prin care Europa ar urmări să mențină Chișinăul pe linia unei politici "rusofobe".
Potrivit unui comunicat citat de agenția de presă RIA Novosti, Bruxelles-ul ar fi dispus să recurgă la orice mijloace pentru a-și atinge acest obiectiv, inclusiv prin desfășurarea de trupe și "ocuparea efectivă" a Republicii Moldova.
SVR mai afirmă că NATO ar pregăti și un "desant" în regiunea Odesa, Ucraina, cu scopul de a intimida Transnistria.
