O motocicletă cu semnătura papei Leon al XIV-lea a fost vândută la licitaţie cu suma de 130.000 de euro, plus taxe şi impozite, transmite Agerpres.

Motocicletă semnată de Papa Leon al XIV-lea, vândută cu 130.000 de euro la licitație caritabilă - Profimedia

Suveranul Pontif a semnat motocicleta în septembrie, la Vatican, potrivit casei de licitaţii RM Sotheby's. Fotografiile de pe site-ul casei de licitaţii îl arată pe papă aşezat pe motocicletă şi ţinând în mână o cască asortată.

Mai mulţi motociclişti din grupul Jesus Bikers au adus motocicleta albă, care ar fi fost inspirată de papamobil, din micul oraş german Schaafheim, situat lângă Frankfurt, în Piaţa Sfântul Petru din Roma. Călătoria lor a durat trei zile.

Licitaţia motocicletei, un BMW R 18 Transcontinental, a început de la 30.000 de euro, iar suma a crescut rapid.

Potrivit site-ului casei de licitaţii, încasările sunt destinate societăţilor misionare pontificale din Austria şi vor fi donate copiilor din Madagascar.

