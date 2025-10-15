Ţările NATO fac front comun în sprijinul Ucrainei. Miniştrii Apărării promit şi mai multe arme, iar Donald Trump plusează. Supărat că Vladimir Putin refuză negocierile de pace, este gata să ofere Kievului acces la rachete Tomahawk. Decizia ar putea fi anunţată vineri, când Volodimir Zelenski merge în vizită la Washington.

Reuniţi la Bruxelles, miniştrii Apărării din statele Alianţei au decis noi achiziţii militare. Suedia, Estonia și Finlanda au promis alocarea de sute de milioane de euro printr-un mecanism sprijinit de Uniunea Europeană.

"Programul prin care Statele Unite oferă din nou Ucrainei sprijin militar esențial, letal și neletal, plătit de aliați. Sunt deja alocate două miliarde de dolari" a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rutte ironizează Marina lui Putin: Un submarin "singuratic şi defect"

Articolul continuă după reclamă

Suma investită este mai mică decât spera Ucraina, care se aştepta la armament de trei miliarde şi jumătate de dolari. În paralel, Rusia alocă 40% din bugetul naţional economiei de război. Anul acesta au ieşit de pe liniile de producţie cel puțin 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate și sute de rachete Iskander, folosite pentru bombardarea Ucrainei. Şeful NATO a ironizat, însă, Marina lui Putin.

"Există un submarin rusesc, singuratic și defect, care se întoarce șchiopătând acasă din patrulă. Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, ‘Vânătoarea lui Octombrie Roșu’. Astăzi, pare mai degrabă ‘Vânătoarea celui mai apropiat mecanic’" a mai spus Mark Rutte.

Ucraina, tot mai aproape de rachetele Tomahawk

Ucraina poate întoarce soarta în favoarea ei prin decizia lui Trump. Este iminent anunţul că Statele Unite vor vinde Kievului rachete Tomahawk cu rază de acţiune de 2.500 de kilometri, scriu agenţiile internaţionale.

"Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir am avut o relație foarte bună. Nu știu de ce continuă acest război. Nu pune Rusia într-o lumină bună" a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Problemele provin din faptul că regimul de la Kiev este provocat zilnic de europeni să continue războiul" a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Pe front, armata rusă compensează lipsa armamentului convenţional cu zeci de mii de drone, care ameninţă şi ţările NATO. Ministrul de Externe al Poloniei a mers în Parlamentul de la Londra cu un aparat fără pilot pentru a atrage atenţia asupra pericolului. Replica Europei la această ameninţare vine mâine, când şefa Comisiei Europene va prezenta strategia anti-dronă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰