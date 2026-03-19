Negocierile de pace privind Ucraina, puse pe pauză din cauza războiului din Iran, anunţă Rusia

Negocierile de pace dintre Statele Unite, Rusia şi Ucraina sunt suspendate pe fondul războiului din Iran, a relatat joi Izvestia, citând oficiali ruşi.

de Redactia Observator

la 19.03.2026 , 10:36
Negocierile de pace privind Ucraina, puse pe pauză din cauza războiului din Iran, anunţă Rusia - Profimedia Images

Kremlinul a confirmat întreruperea discuţiilor şi a afirmat că războiul din Iran ar putea împinge Kievul spre un compromis.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va continua să lucreze pe probleme legate de investiţii şi cooperare economică, însă discuţiile trilaterale sunt pentru moment suspendate.

"Kirill Dmitriev continuă să lucreze. Activitatea grupului trilateral este suspendată", a declarat Peskov, citat de Izvestia.

Grupul de lucru Rusia-SUA pe probleme economice îşi continuă activitatea, a mai spus Peskov, subliniind că "cele două grupuri acţionează separat, deoarece au agende diferite". De la începutul anului, au avut loc trei runde de discuţii în format Rusia-SUA-Ucraina, ultima având loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie, aminteşte Xinhua. 

Redactia Observator

