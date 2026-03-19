Negocierile de pace privind Ucraina, puse pe pauză din cauza războiului din Iran, anunţă Rusia

Negocierile de pace dintre Statele Unite, Rusia şi Ucraina sunt suspendate pe fondul războiului din Iran, a relatat joi Izvestia, citând oficiali ruşi.

Kremlinul a confirmat întreruperea discuţiilor şi a afirmat că războiul din Iran ar putea împinge Kievul spre un compromis.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va continua să lucreze pe probleme legate de investiţii şi cooperare economică, însă discuţiile trilaterale sunt pentru moment suspendate.

"Kirill Dmitriev continuă să lucreze. Activitatea grupului trilateral este suspendată", a declarat Peskov, citat de Izvestia.

Articolul continuă după reclamă

Grupul de lucru Rusia-SUA pe probleme economice îşi continuă activitatea, a mai spus Peskov, subliniind că "cele două grupuri acţionează separat, deoarece au agende diferite". De la începutul anului, au avut loc trei runde de discuţii în format Rusia-SUA-Ucraina, ultima având loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie, aminteşte Xinhua.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰