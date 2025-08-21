Criză diplomatică între Israel și Australia. Benjamin Netanyahu îl acuză pe Anthony Albanese că a "trădat Israelul și comunitatea evreiască", după ce guvernul de la Canberra a decis să recunoască statul Palestina.

Netanyahu, atac fără precedent la adresa premierului Australiei: "Va rămâne stigmatizat pentru totdeauna" - Profimedia

Relațiile dintre Israel și Australia au ajuns la într-un punct critic. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a escaladat atacurile împotriva omologului său australian, Anthony Albanese, după ce guvernul de la Canberra a anunțat recunoașterea statatului palestinian, în linie cu deciziile similare luate recent de Franța, Marea Britanie și Canada.

Premeriul Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj dur, publicat de Sky News Australia înaintea unui interviu difuzat joi seară: "Cred că recordul său politic va rămâne pentru totdeauna stigmatizat de slăbiciunea pe care a arătat-o în fața monștrilor teroriști Hamas".

Nu este prima dată când liderul israelian îl atacă pe Albanese

La începutul săptămânii, Netanyahu l-a numit "un politician slab care a trădat Israelul și a abandonat comunitatea evreiască din Australia".

În replică, Anthony Albanese a evitat conflictul și a delclarat că "nu ia lucrurile personal" și că preferă să trateze toți liderii politici străini cu respect.

Tensiunile survin într-un moment în care Europa și mai multe state occidentale își asumă oficial recunoașterea Palestinei, în timp ce Israelul avertizează că astfel de decizii nu fac decât să încurajeze grupările teroriste. Decizia Australiei deschide un nou front în lupta diplomatică pentru recunoașterea Palestinei, iar conflictul de cuvinte dintre cei doi lideri riscă să devină începutul unei rupturi istorice între Canberra și Ierusalim.

