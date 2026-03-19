Netanyahu: nu l-am atras pe Trump în războiul cu Iranul. "El a cerut"

Benjamin Netanyahu respinge acuzațiile că l-ar fi împins pe Donald Trump spre războiul cu Iranul și susține că inițiativa i-a aparținut liderului american. Declarațiile vin în contextul unor critici tot mai puternice din partea unor oficiali internaționali, care vorbesc despre o "greșeală majoră" și despre negocieri care erau aproape de un acord.

Premierul israelian a asigurat că însuși Trump a fost cel care i-a cerut în decembrie, într-o discuție la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, să facă în așa fel încât Iranul să nu se poată dota cu arme nucleare.

"Mi-a spus: Bibi, trebuie să ne asigurăm că Iranul nu are bombe nucleare", a afirmat Netanyahu, vorbind la o conferință de presă televizată.

Omanul acuză: SUA, "atrase în război" de Israel

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, care a mediat negocierile dintre Iran și SUA, i-a reproșat președintelui american Donald Trump că "s-a lăsat atras" de Israel în război într-un moment în care un acord cu Teheranul părea "cu adevărat posibil", relatează joi AFP, citat de Agerpres.

Într-un articol de opinie publicat în săptămânalul britanic The Economist, ministrul omanez a renunțat la obișnuita reținere diplomatică și a descris direct războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului drept o "catastrofă".

După nouă luni de negocieri, Washingtonul și Teheranul ajuseseră "la doi pași de a conveni un acord veritabil" asupra programului nuclear iranian, a menționat ministrul din Oman mediator al discuțiilor.

Negocierile erau aproape de un acord

El reproșează administrației președintelui american Donald Trump că "s-a lăsat atrasă în acest război", fiind convinsă de "liderii israelieni" că "o capitulare necondiționată (a Iranului n.red) ar fi urmat rapid asaltului inițial". Ministrul de externe al Omanului vede aici "cea mai mare greșeală de calcul a administrației americane".

"Prietenii Statelor Unite au datoria să spună adevărul" și să-i atragă atenția aliatului lor de la Washington cât de mult a "pierdut controlul asupra propriei politici externe".

La rândul său, consilierul pentru securitate națională al Regatului Unit, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene desfășurată la Geneva pe 26 februarie, a estimat că propunerile Teheranului au fost "suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat", a scris marți publicația britanică The Guardian.

Israel: bombardamentele sunt "o binecuvântare"

De partea sa, un ministru israelian, Zeev Elkin, membru al partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat joi că fiecare zi de campanie de bombardamente americano-israeliene împotriva Iranului este "o binecuvântare imensă pentru Israel' și o ocazie "de a aprofunda pagubele provocate" Iranului. Același ministru israelian a lăudat "cooperarea unică cu SUA, care nu știm când se va repeta".

Serviciile de informații americane au estimat, într-un document dezbătut miercuri în Comisia de Informații a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel o justificare invocată de Trump pentru războiul în desfășurare împotriva Iranului.

Cu o zi înainte, șeful Centrului național antiterorist al SUA, Joseph Kent, a demisionat afirmând că nu poate susține "cu conștiința împăcată" acest război. "Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby", a remarcat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump și publicată pe rețeaua socială X.

