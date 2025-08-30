O nouă noapte de teroare în Ucraina după ce Rusia a atacat cu aproape 600 de drone şi rachete. De la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut noi sancţiuni şi a avertizat că războiul nu se va încheia pe vorbe goale. Preşedintele american susţine în continuare că poate pune capăt atacului pe cale diplomatică.

Zeci de rachete şi drone au distrus case şi blocuri în regiunile ucrainene Zaporojie, Dnipro şi Pavlograd. Pompierii s-au chinuit ore în şir să stingă incendiile şi să scoată supravieţuitorii de sub dărâmături. Între timp, Donald Trump continuă să spere că va încheia conflictul pe cale diplomatică. La New York, trimisul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu delegaţia ucraineană şi a declarat că discuţiile au fost constructive şi productive.

Săptămâna viitoare, ţările UE vor propune noi sancţiuni la adresa Rusiei

Liderul de la Casa Albă ia în calcul diferite variante pentru a menţine pacea în Ucraina, în cazul unui acord, inclusiv trimiterea unor trupe chineze sau a mercenarilor americani. "Preşedintele Trump ştie că mai are atuuri în mânecă, dar ştie şi că trebuie să îi ţină la masa negocierilor pe Vladimir Putin şi pe Volodimir Zelenski. Celedouă tabere discută încă, iar asta este bine", a declarat Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO.

Articolul continuă după reclamă

În Europa, miniştrii de Externe s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta cum vor fi folosite bunurile îngheţate ale Rusiei. Şefa diplomaţiei româneşti a atras atenţia şi asupra atacurilor tot mai periculoase la graniţa cu ţara noastră. "Este foarte important pentru noi să înfiinţăm, împreună cu partenerii europeni, un mecanism prin care să păstrăm sigure Delta Dunării şi Marea Neagră", a declarat Oana Ţoiu, ministru de Externe. Săptămâna viitoare, ţările UE vor propune noi sancţiuni la adresa Rusiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰