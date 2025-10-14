Nou val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei: 57 răniţi. Zelenski: "Doar pacea prin forță poate opri Rusia"

Volodimir Zelenski a denunțat un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei și a cerut partenerilor internaționali să furnizeze urgent sisteme de apărare aeriană moderne, pentru a contracara teroarea aeriană lansată de Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține o conferință de presă în cadrul forumului "Ucraina. Anul 2025", la Kiev, Ucraina, pe 23 februarie 2025 - Shutterstock

Teroarea aeriană rusească continuă să lovească Ucraina în fiecare zi și noapte, a transmis președintele Volodimir Zelenski într-o postare publicată pe platforma X. Potrivit acestuia, în noaptea de luni spre marți, Rusia a lansat 96 de drone de atac, majoritatea fiind doborâte, dar nu toate.

"Țintele principale au fost instalațiile noastre energetice", a precizat liderul ucrainean. El a relatat că orașul Harkov a fost din nou bombardat, fiind lovit un spital, unde 57 de persoane au fost rănite. "Un atac terorist absolut cinic asupra unui loc în care se salvează vieți", a comentat Zelenski.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ucraina are nevoie de scut aerian real

Atacuri au avut loc și în regiunile Kirovohrad, unde au fost avariate infrastructuri civile și feroviare în două localități, precum și în Sumî, unde au fost lovite facilități energetice și o întreprindere. Regiunea Donețk a fost, de asemenea, vizată.

"În toate locurile unde este nevoie, serviciile competente intervin, iar eforturile de refacere continuă. Le mulțumesc tuturor celor implicați", a spus președintele ucrainean.

Zelenski a subliniat că în fiecare zi și noapte Rusia vizează centrale electrice, linii de înaltă tensiune și infrastructura de gaze naturale. El a cerut din nou sisteme moderne de apărare antiaeriană precum "Patriot", "NASAMS", "SAMP/T", adresând apelul său Statelor Unite, țărilor europene, G7 și altor parteneri capabili să furnizeze aceste echipamente.

"Ucraina are nevoie de capacități suficiente de apărare aeriană pentru a-și proteja cerul de rachete, drone și bombe planante, astfel încât teroarea aeriană a Rusiei să devină lipsită de sens", a transmis Zelenski, adăugând că doar "pacea prin forță poate aduce rezultate".

El și-a încheiat mesajul mulțumindu-le tuturor celor care ajută Ucraina în aceste momente critice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰