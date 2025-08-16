Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina". Declaraţia comună a ţărilor nordice şi baltice

Liderii statelor nordice și baltice au transmis, într-o declarație comună, că își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și au subliniat că "nu pot fi luate decizii despre Ucraina fără Ucraina și nici decizii despre Europa fără Europa", potrivit CNN, scrie news.ro. 

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 21:35
Vladimir Putin și Donald Trump, în timpul conferinței de presă din Alaska - 15 august 2025 Vladimir Putin și Donald Trump, în timpul conferinței de presă din Alaska - 15 august 2025 - Profimedia

"Pentru a ajunge la o pace justă şi durabilă, următorul pas trebuie făcut împreună cu Ucraina. Numai Ucraina poate lua decizii cu privire la viitorul său", se arată în declaraţia Nordic-Baltic Eight.

"Nu pot fi luate decizii despre Ucraina fără Ucraina"

Cele opt ţări sunt Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia şi Suedia.

Articolul continuă după reclamă

"Experienţa a demonstrat că (preşedintele rus Vladimir) Putin nu este de încredere. În ultimă instanţă, Rusia este responsabilă pentru încetarea încălcărilor flagrante ale dreptului internaţional. Agresiunea şi ambiţiile imperialiste ale Rusiei sunt cauzele profunde ale acestui război".

În declaraţie sunt salutate discuţiile dintre preşedintele Donald Trump şi oficialii europeni privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, afirmându-se că "nu trebuie impuse restricţii asupra forţelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu alte ţări" şi că "Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE şi NATO".

Liderii s-au angajat să continue înarmarea Ucrainei şi consolidarea apărării Europei, avertizând în acelaşi timp că vor continua să întărească sancţiunile şi măsurile economice "atât timp cât Rusia va continua să ucidă".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

summit trump putin intalnire trump putin razboi rusia ucraina nato garantii securitate
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Ştiri externe » "Nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina". Declaraţia comună a ţărilor nordice şi baltice