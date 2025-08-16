Aşteptat cu emoţii de o planetă întreagă, summitul Trump-Putin a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Liderul de la Casa Albă a întins covorul roşu pentru Putin şi l-a primit cu aplauze şi curtoazie ieşită din comun. Trei ore a durat discuţia din spatele uşilor închise, iar la final am aflat că nu există niciun acord pentru oprirea războiului din Ucraina. Presa americană scrie însă că Putin este gata să pună capăt conflictului în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas. Urmează acum o nouă întâlnire Trump-Zelenski, săptămâna viitoare, la Washington, la care sunt invitate şi ţările europene, printre care Franţa, Germania şi Italia.

Prima întâlnire dintre Putin şi Trump din ultimii şase ani a fost regizată cu atenţie pe pista bazei militare Elmendorf-Richardson din Anchorage.

Air Force One, cu Donald Trump la bord, a aterizat primul. O jumătate de oră mai târziu, a venit şi avionul lui Vladimir Putin. Soldaţii americani au stat în genunchi ca să îi aşeze covorul roşu. Liderul de la Casa Albă l-a primit cu aplauze pe Putin, care i-a zâmbit în timp ce mergea spre el. A urmat un salut cordial şi o demonstraţie de forţă a lui Donald Trump. Avioane de luptă care interceptează aeronave rusești şi bombardiere au trecut pe deasupra bazei militare. Asediat de întrebările jurnaliştilor, Putin le-a făcut semn că nu îi aude.

Summitul Trump-Putin a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare

A urmat un moment fără precedent. Liderul de la Kremlin a renunţat la protecţia agenţilor - s-a urcat în limuzina prezidenţială a lui Trump, supranumită "Bestia", şi s-a amuzat pe bancheta din spate.

Întâlnirea tete-a-tete s-a transformat într-o discuţie în şase: Trump a fost însoţit de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, iar Putin, de ministrul de externe și un consilier. Preşedintele Rusiei a continuat să răspundă jurnaliştilor cu grimase.

Liderii au revenit în faţa presei după trei ore de discuţii, deşi Kremlinul estima că negocierile vor dura cel puţin de două ori mai mult. Au vorbit împreună doar 12 minute - Putin mai mult decât Trump şi nu au lăsat reporterii să pună întrebări. Neobişnuit pentru o întâlnire oficială organizată de Casa Albă, primul a luat cuvântul invitatul preşedintelui american, care a cerut voalat Ucrainei şi Europei să nu blocheze înţelegrile pe care le va face cu Trump.

"Mi-ar plăcea să sper că înţelegerea la care am ajuns va permite să ne apropiem de acest scop şi să deschidă calea către pace în Ucraina. Ne aşteptăm ca Kievul şi capitalele europene să perceapă aceste lucruri într-o manieră constructivă şi nu vor crea obstacole", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

"Președintele Trump spune că, dacă ar fi fost președinte, nu ar fi existat acest război. Cred că așa ar fi fost", a declarat Vladimir Putin.

"Nu avem un acord până când nu avem un acord. Sunt câteva capitole majore la care nu ne-am pus de acord, dar am avansat. Am progresat mult", a continuat și Donald Trump.

Subiecte importante - concesii teritoriale, sancțiuni promise de americani şi garanții de securitate au lipsit total de la conferinţa de presă.

"Nu trebuia să avem speranţe cu privire la vreo încetare a focului în Ucraina. Încetarea focului se face de către ambii beligernaţi şi trebuie ca şi Ucraina să fie de acord cu ceea ce americanii şi ruşii au convenit pe Ucraina" a explicat Ștefan Popescu, analist politică externă.

Moscova a descris întâlnirea drept un triumf

Preşedintele american nu a mai spus nimic despre teritoriile pe care ar putea să le cedeze Ucraina Rusiei în schimbul păcii - scenariul repetat de multe ori de Casa Albă. Nu s-a menţionat nimic nici de armistiţiul cerut de Kiev până la terminarea negocierilor. Iar Vladimir Putin nici măcar nu a vrut să discute ideea unei întâlniri în trei, cu Volodimir Zelenski.

Moscova a descris întâlnirea drept un triumf. Fostul preşedinte Dmitri Medvedev spune că Rusia şi-a precizat poziţia şi a scăpat de noi sancţiuni. Mai mult, Putin vrea să joace următorul meci pe teren propriu.

Un expert în limbajul non-verbal a explicat pentru Observator că Trump a fost mai compleşit de miza întâlnirii decât Putin.

"Și Mandibula i-a fost puțin tensionată, deci a fost un micro-indicator de frustrare mascată. În același timp, răceala lui Putin, și verbală și nonverbală, îți dă semnalul că eu nu cedez", a declarat Mihaela Brooks, profiler.

"Îngrijorarea este că Zelenski va fi presat să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului și a-l termina, cum ar spune Trump", a declarat Mark Cancian analist politic.

Viitorul se anunţă negru pentru Ucraina

Jurnaliştii de la New York Times şi Financial Times scriu că Trump i-a anunţat pe liderii europeni că susţine planul lui Putin: cedarea regiunii Doneţk, ocupată deja trei sferturi, în schimbul păcii. Plus păstrarea zonelor pe care le controlează acum total sau parţial: Lugansk, Zaporojie şi Herson. Putin a cerut şi garanţii că limba rusă va deveni oficială în toată Ucraina. La schimb, promite că nu va mai ataca Ucraina şi alte ţări europene.

După summitul din Alaska, liderii Europei au transmis că doar Ucraina poate să ia decizii despre teritoriul ei. Franţa, Marea Britanie şi Germania sunt gata să impună noi sancţiuni Rusiei dacă nu încetează războiul.

