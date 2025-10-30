Antena Meniu Search
O activistă pentru drepturile animalelor, condamnată pentru că a furat pui dintr-o fermă pentru a-i "salva"

Zoe Rosenberg, o activistă pentru drepturile animalelor, în vârstă de 23 de ani, a fost găsită vinovată miercuri pentru intrare ilegală și alte infracțiuni după ce a luat patru pui dintr-o fermă de păsări din California. Cazul ar putea atrage o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Rosenberg, membră a grupului Direct Action Everywhere (DxE), nu a negat că a luat animalele, susținând însă că le salva dintr-o situație abuzivă, potrivit AP. Puii, numiți Poppy, Ivy, Aster și Azalea, au fost duși într-un sanctuar pentru animale.

Judecătorul a refuzat arestarea ei imediată și a impus purtarea unui brățări electronice pentru a preveni revenirea la fermă. Sentința este programată pentru 3 decembrie.

Procurorul districtual a declarat că verdictul arată că nimeni nu este mai presus de lege, în timp ce avocatul lui Rosenberg a criticat cheltuirea resurselor publice pentru protejarea unei corporații în detrimentul bunăstării animalelor.

Compania Perdue Farms susține că animalele nu au fost maltratate și că acțiunile DxE au fost ilegale, deși sub pretextul activismului.

