O boală infecțioasă transmisă de țânțari face ravagii în China. Au fost raportate deja peste 10.000 de cazuri din iulie şi până acum. Autoritățile au fost nevoite să aplice măsuri similare celor instituite în perioada pandemiei de COVID. În cel mai afectat oraș, pacienții trebuie să rămână spitalizați cel puțin o săptămână, ori până când testele ies negative. Boala nu se transmite de la om la om. Printre simptome se numără febra și dureri severe ale încheieturilor.

Epidemia de chikungunya, virus transmis de ţânţari, continuă să se răspândească în provincia Guangdong din sudul Chinei. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în oraşul Foshan, unde a început epidemia, în această vară. Au fost detectate, de asemenea, cazuri izolate în capitala provinciei, Guangzhou, şi în mai multe oraşe din împrejurimi.

Autorităţile au lansat măsuri ample pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv o campanie pe scară largă de combatere a ţânţarilor. Această iniţiativă implică introducerea în cursurile de apă a peştilor care se hrănesc cu larve, în încercarea de a reduce reproducerea ţânţarilor.

În plus, aşa-numiţii "ţânţari-elefant" - o specie inofensivă ale cărei larve se hrănesc cu larve de ţânţari - au fost eliberaţi pentru a ajuta la reducerea populaţiei insectelor purtătoare ale virusului.

Unele măsuri au stârnit critici pe reţelele de socializare deoarece seamănă cu regulile din timpul pandemiei de COVID-19. Spre exemplu, farmaciile din Foshan sunt obligate să înregistreze identitatea clienţilor care cumpără medicamente pentru simptome precum febră sau dureri articulare, o regulă similară cu sistemele de urmărire a contactelor utilizate în trecut pentru a monitoriza potenţialele lanţuri de infecţie.

În provincia vecină Fujian, două oraşe au dat instrucţiuni călătorilor care revin din Guangdong să se supună unei perioade de 14 zile de automonitorizare.

Boala, răspândită de anumite specii de ţânţari, provoacă simptome asemănătoare gripei, cum ar fi febră, dar şi dureri articulare şi musculare severe. Simptomele dispar de obicei în una sau două săptămâni. Majoritatea pacienţilor se vindecă, însă virusul prezintă un risc mai mare pentru persoanele cu boli cronice, gravide şi sugari. Decesele din această cauză sunt foarte rare.

